Territori desencalla la redacció de l'estudi del tram nord de la variant d'Olot

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental per a la variant nord de la C-37 al seu pas per Olot. Es tracta del tram que a través l'Hostal del Sol connecta la variant d'Olot amb les carreteres de l'Estat i el finançament correspon a l'Estat.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ha explicat que el Departament fa la licitació a través d'Infraestructures. Cat, que el termini de presentació de candidatures s'acaba l'11 de març, que el termini per a la redacció de l'Estudi és de 8 mesos i que el preu de la licitació volta els 225.000 euros.

Ha precisat que l'estudi inclourà diverses alternatives per resoldre el pas per la zona de l'Hostal del Sol. Entre elles, la d'un pas soterrat que elimina l'actual viaducte que uneix l'A-26 amb la N-260, converteix l'actual carretera amb un vial urbà i facilita els accessos a Olot.



Compromís de l'Estat

L'alcalde ha explicat que la licitació és important per la definició del compromís de l'Estat a finançar el tram nord de la variant i contribuir en el finançament dels trams entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas.

També ha valorat la licitació com un pas endavant en la concreció de la totalitat del traçat de la variant d'Olot i un altre per a l'inici de les primeres feines sobre el terreny.

Ha considerat la notícia de la licitació com un tràmit que fa possible el compromís que l'exconseller Josep Rull va fer públic l'agost del 2017. En aquella data, Rull va posar el 2022 com a objectiu per tenir acabada la totalitat de la variant d'Olot.

«Vol dir que enguany tindrem tot el que és l'estudi de traçat i, per tant, només quedaran pendents la redacció del projecte constructiu i l'execució de les obres», ha resumit l'alcalde.

Corominas ha tornat a reiterar l'extrema necessitat de la variant per la millora de la mobilitat dins del nucli urbà i l'entorn d'Olot. Endarrerida durant dècades, la variant ha de completar el corredor Vic-Olot per Bracons.

L'estudi, en període de licitació, analitzarà les diverses alternatives de traçat del tram d'uns 4 quilòmetres de longitud. L'àmbit s'inicia al futur enllaç Olot oest-boca nord del futur túnel de la Pinya. El tram de la variant d'Olot entre el final de la C-152 a l'altura del supermercat Caprabo fins a l'inici del tram nord, a la carretera de Riudaura està projectat perquè sigui soterrat, invisible i de 2 carrils per banda.

El tram nord, ara en licitació, també serà de 2 carrils per banda. El tram en licitació disposarà de 3 connexions amb la xarxa local: dos als extrems de l'actuació (enllaç Olot oest i enllaç amb l'A-26/C-153), i un enllaç central a l'altura del polígon industrial Pla de Baix.