Territori de pastures i ramaders

El sector ramader ha estat històricament protagonista de la gastronomia cerdana i també la seva principal activitat econòmica. El seu clima ha afavorit especialment els sectors boví, amb la raça autòctona Bruna dels Pirineus com a base però amb altres d'introduïdes més aptes per a les feines del camp. També destaquen els sectors oví, d'on s'elaboren làctics i formatges, i el porcí, d'on sorgeixen els embotits típics cerdans com el pa de fetge, típic de la seva cuina. La carn juga un paper molt destacat en la gastronomia cerdana, ja que hi és present en els diferents guisats que s'elaboren amb naps de Talltendre, peres de Puigcerdà o pomes de muntanya.

Predominen els derivats del porc, l'ànec, la vedella i la carn de caça com el cérvol, la llebre o la guatlla. D'aquesta riquesa en sorgeixen plats com el tiró (ànec) amb naps, el conill amb bolets o el trinxat, que se sol elaborar acompanyat de greix de cansalada blanca.

La ramaderia cerdana té la particularitat que es du a terme en un entorn pirinenc i alpí que fa que la seva carn tingui unes característiques úniques que la diferencien de la que es pot trobar a la resta del territori. De fet, la seva producció bovina compta amb una qualificació de Dominació de Qualitat, l'IGP Vedella dels Pirineus Catalans, que n'abraça tant la seva producció en règim extensiu com semiextensiu.

Visites a les explotacions

Per tal de convidar la gent a conèixer la vida de pagès i atraure el turisme al sector primari de la comarca, un seguit d'explotacions agrícoles i ramaderes han començat a obrir les seves portes durant uns mesos l'any. Així va ser com va néixer el projecte «Viure a pagès», coordinat pel Patronat de Turisme de la Cerdanya i el sectors de la ramaderia i l'agricultura de la comarca.

Algunes d'aquestes són Cal Grauet de Saga, Cal Calsot de Montellà, Ca l'Alsina de Puigcerdà o 30 Cabres d'Éller. Aquest projecte, que enguany tambés es farà, permet als visitants descobrir la manera d'elaborar els seus productes, degustar-los i també comprar-los directament al productor.