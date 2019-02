Vilablareix inicia una recollida porta a porta de l'oli vegetal de les llars

L'Ajuntament de Vilablareix ha decidit introduir en la recollida selectiva de residus porta a porta, la recollida dels olis vegetals que es generen a les cuines. La prova pilot va començar el mes de gener després d'observar l'èxit que va tenir la recollida de roba a domicili durant el seu primer any. La recollida dels olis a domicili es fa el primer dijous de cada mes a partir de les vuit del vespre. Els veïns i veïnes han de sol·licitar el servei anteriorment, amb un marge límit de 24 hores abans, realitzant un avís mitjançant l'aplicació (app) del porta a porta de Vilablareix, o bé trucant a les oficines municipals.

Els usuaris poden treure l'oli en un envàs de plàstic amb capacitat per un litre de color verd que es proporciona des de l'Ajuntament, o bé en una ampolla qualsevol feta de plàstic. L'operari buida l'oli en el seu vehicle i deixa l'ampolla buida a la porta de casa. Una desena de veïns van treure l'ampolla d'oli en la recollida del mes de gener, mentre que aquest febrer han fet ús del servei una vintena d'usuaris. «Estem contents perquè durant aquest any, tenim la fe que aconseguirem incorporar aquesta fracció també en la recollida selectiva», apunta el regidor de Medi Ambient, Jordi Frigola.

El consistori anota en un comunicat que entre les dues recollides que s'han realitzat entre gener i febrer, en total s'han aconseguit 75 litres d'oli vegetal. Aquest tipus de recollida es fa a través de l'empresa Ecosol, una companyia del tercer sector que, a més, utilitza un vehicle sostenible per fer la recollida. Es tracta d'un vehicle que consisteix en un tricicle amb un dipòsit gran a on s'aboca l'oli vegetal dels veïns del municipi.

Per aquells veïns que no vulguin fer ús d'aquest servei porta a porta, l'alternativa consisteix a portar l'oli vegetal, així com la resta de fraccions, a la deixalleria municipal de Vilablareix que està oberta de dilluns a dissabte de les vuit del matí fins a les vuit del vespre.