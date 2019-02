Dotze persones resulten intoxicades en l'incendi d'un habitatge a Puigcerdà

Dotze persones, entre elles tres nens –amb una criatura de 20 dies–, van resultar intoxicades per inhalació de fum en un incendi que es va declarar divendres cap a les nou del vespre en un edifici de quatre plantes a Puigcerdà.

Segons van informar els Bombers , l'incendi es va produir per causes que s'estan investigant en una habitació de la segona planta. A l'edifici, al número 1 del carrer Alfons I de Puigcerdà, hi havia una vintena de persones que es van refugiar a la quarta planta fins que van ser rescatades a les 22:13 hores. Almenys 4 dels 12 intoxicats, entre elles els menors, van ser traslladats a l'hospital de Puigcerdà, mentre que la resta va passar la nit allotjats en hotels facilitats per l'Ajuntament i en cases de familiars. Ahir van poder tornar als seus domicilis perquè el foc no va afectar l'estructura de l'immoble.

El sindicat SAP-Fepol va denunciar a Twitter que a la Cerdanya només hi ha dues patrulles de Mossos d'Esquadra i que només una va poder acudir a l'incendi, ja que l'altra es va haver de quedar custodiant els jutjats.