Més de 4.000 persones corren contra el càncer a diferents poblacions de les comarques gironines

Un total de 4.228 persones han participat en la 5a edició de la 'Run4cancer', la cursa organitzada per l'Oncolliga per recaptar diners destinats a la lluita contra aquesta malaltia. Com és habitual, la prova s'ha disputat en vuit localitats de les comarques gironines simultàniament.

En concret, Olot que ha estat la més multitudinària amb 1.200 participants, seguida de Figueres (684), Palafrugell (Baix Empordà) (593), Riudellots de la Selva (Selva) (447), Salt (Gironès) (430), Porqueres (Pla de l'Estany) (385), Tossa de Mar (Selva) (347) i Planoles (Ripollès) (142). Des de l'organització destaquen la bona acollida i es mostren "molt satisfets" amb el nombre de participants.

Els corredors han rebut una samarreta i una bossa commemoratives de l'edició, així com un entrepà i una beguda a l'arribada. En algunes poblacions, s'han organitzat també activitats complementàries, com ara una sessió de zumba a Olot, o s'ha comptat amb animació musical, com la de la Tramuntacada Percussió a Figueres.

Tot i que la cursa no té caràcter competitiu, la iniciativa ha aplegat corredors habituals que han optat majoritàriament per la modalitat de deu quilòmetres, i també un públic més familiar que ha preferit fer el recorregut de cinc que han pogut fer corrent o caminant.