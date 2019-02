La Vall d'en Bas té dos projectes per construir pisos per als joves del municipi

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha acabat dos projectes per construir habitatges per a joves. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat (la Vall Plural), va apuntar que el consistori ja està en disposició de 2 projectes d'adequació d'edificis emblemàtics amb aquesta fi.

Amat va indicar que preveuen posar en marxa els projectes en els mesos venidors. Es tracta de 10 pisos de lloguer per a joves que es faran a l'edifici de l'antic casino a la plaça de l'església de Sant Esteve d'en Bas i de l'antiga rectoria de Sant Privat. L'alcalde va apuntar que la intenció és resoldre els problemes dels joves de la Vall d'en Bas a l'hora d'accedir a un habitatge per viure al poble. Va recordar que el planejament no permet la construcció de blocs de pisos i va valorar l'habitatge com un dels problemes més importants dels joves de la vall, que són el 17,82% dels habitants del municipi. Per conèixer les seves necessitats, l'Ajuntament començarà una enquesta.