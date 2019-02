Vídeo: Rescatat al Pirineu gironí amb politraumatismes i hipotèrmia

Dos equips dels Grups de Rescat i Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un muntanyenc que va relliscar mentre descendien per una canal del cim del Gra de Fajol (2.714 metres) al Pirineu gironí, i va patir politraumatismes que l'han deixat immòbil.



Segons han informat a Efe fonts dels Bombers, el company d'excursió del ferit ha estat el que ha donat l'avís per telèfon cap a les 16:10 hores de dissabte avisant que el seu amic havia relliscat i s'havia precipitat pel canal pel qual descendien de la muntanya, a prop del refugi d'Ulldeter, i que no es movia.



Els bombers han acudit al lloc amb un helicòpter i han trobat el ferit, un jove de 24 anys, veí de Sant Cugat del Vallès, amb politraumatismes i amb hipotèrmia.



Després d'hisar-lo a l'helicòpter, el ferit ha estat traslladat a les pistes d'esquí de Vallter, on un altre helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona.