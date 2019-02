120.000 persones van entrar a la biblioteca d´Olot en el 2018

Un total de 119.211 persones van passar per la biblioteca Marià Vayreda en el 2018. La xifra suposa una mitjana de 423 persones diàries. Segons ha explicat la directora Carme Simon, un 45% dels usuaris van a la biblioteca per llegir, d'aquests la meitat ho fan per llegir premsa i revistes i un 27% fan servir la biblioteca com a espai d'estudi, d'aquests dos de cada deu es connecten a l'internet de l'espai.

Segons el regidor de Cultura, Josep Berga, la xifra de quasi 120.000 persones demostra que una biblioteca és l'element ideal per donar vida a la zona de la Plaça del Carme. Preveuen fer la nova biblioteca a la fàbrica de can Sacrest situada al carrer Pare Antoni Soler, al costat de la plaça del Carme. Berga també va informar del fet que l'actual directora, Carme Simon (1952), en els anys vinents.

Simon va substituir Carme Verdaguer (1915-2009) a inicis del 1991. Simon és una activista clau en l'àmbit de la cultura. Llicenciada en Història de l'Art i diplomada en Biblioteconomia, va crear l'editora de Batet el 1986, és coordinadora de la revista Plafó i va ser la impulsora del festival Mot a Olot.

Simon va indicar que els nous hàbits dels usuaris demanen una biblioteca nova com la prevista a can Sacrest. Segons ella, el préstec va a la baixa i cada vegada són més les persones que veuen en la biblioteca un espai de relació social.

Segons les dades de l'enquesta, els usuaris es queixen de manca d'espai, demanen ampliar el fons amb llibres en altres idiomes, millores en la connexió a internet, ampliació de l'horari i més activitats pel foment de la lectura.