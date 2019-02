La comunitat xinesa gironina celebra l´inici de l´any del porc

Per tercer any consecutiu una cercavila de colors, danses i demostracions orientals va transcórrer pel nucli antic de Girona per celebrar l'any nou xinès. Enguany, el porc li ha pres el relleu al gos, que era l'animal que representava el 2018. De fet, segons la tradició xinesa, el 2019 es correspon al 4717. La primera lluna nova del calendari lunar és el senyal que indica l'entrada d'un nou any al calendari xinès.

És la tercera vegada que la comunitat xinesa de Girona celebra el seu any nou als carrers del centre del municipi. El primer any la cerimònia va ser més «íntima», però com que va despertar molta curiositat tant entre els membres de la comunitat com del públic, des de l'any passat es va apostar per engrandir-ho i traslladar-ho a més espais de la ciutat.

La rua, organitzada per l'Associació de Desenvolupament de les Empreses Xineses, va iniciar-se a quarts de dotze des de la plaça 1 d'Octubre fins a la plaça del Vi, on una corrua de gent s'hi anava acostant empesa per la couriositat.

Els integrants de la festa, tant grans com petits, van fer demostracions d'arts marcials i de tradicions culturals xineses durant la desfilada, engalanats amb teles de colors i motius xinesos. Aquesta és una de les diverses activitats que s'han organitzat a la ciutat aquests dies en motiu d'aquesta celebració.

En el seu horòscop, a diferència de l'occidental, s'associa cada signe del zodíac amb un dels dotze animals dels que consta i els assigna una sèrie d'anys en concret. Pel que fa al porc, la tradició xinesa relaciona aquest animal amb l'optimisme i l'alegria. Quan s'acabi el 2019, fins el 2031 el porc no tornarà a ser protagonista del calendari xinès.

Els responsables de la festa són l'Associació de Desenvolupament d'Empreses Xineses amb Chi Tung Law, Aton (restaurant Gran Muralla) i Fanxu Lee (restaurant Drac Paradís), l'acadèmia de xinès Confuci (col·laboradora de la Universitat de Girona), l'escola Kon Lin i l'Associació d'Ultramar per a la investigació de la cultura manxú.

Girona, però, no va ser l'única ciutat que va celebrar un dels esdeveniments més importants d'aquesta comunitat. Figueres, Olot i Banyoles també van fer actes diversos en col·laboració amb els respectius ajuntaments.

En total, cinc mil xinesos resideixen actualment a les comarques gironines. Així, durant el dia d'ahir es van organitzar des de balls tradicionals i moderns de la Xina fins a tallers de cal·ligrafia o recitals de poemes, entre d'altres.