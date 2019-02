L'experiència de les investigadores, explicada en primera persona

La ciència i la igualtat de gènere són fonamentals per al desenvolupament. Tot i això, les dones continuen trobant obstacles en el camp de la ciència: menys del 30% d'investigadors científics en el món són dones. El Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que se celebra cada any el 11 de febrer, va ser aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides per tal de visibilitzar la tasca de dones investigadores, fomentar les vocacions científiques entre les nenes i normalitzar la presència femenina en els diferents àmbits de la recerca. Coincidint amb aquest dia, investigadores de la Universitat de Girona en diferents camps ens expliquen la seva experiència.

Elisabet Kadar | Biòloga

Treballa al grup de recerca Biologia Neurocel·lular i Molecular, i d'entre les seves línies d'investigació destaca l'estudi dels efectes moleculars d'una teràpia que s'usa per al tractament de patologies com el Parkinson, l'Alzheimer o la depressió. Subratlla que el més important per dedicar-se a la recerca és tenir curiositat, ganes de fer-se preguntes i buscar-ne les respostes.

Sílvia Simon | Química computacional

Sílvia Simon és professora del Departament de Química i investigadora de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. Assenyala que de sempre li havien agradat la física i les matemàtiques, però no la química. «En arribar al COU, una professora em va fer entusiasmar per la química més teòrica», apunta Simon, que també és directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital. Es dedica a la química computacional, és a dir, a predir si una reacció química tindrà lloc o no, mitjançant la resolució d'equacions.

Carolina Martí | Geògrafa

Geògrafa especialitzada en sistemes d'informació geogràfica, a nivell de recerca es dedica a la gestió dels espais litorals. Destaca que, malgrat que els estudis de Geografia són encara uns grans desconeguts, ofereixen un ampli horitzó de possibilitats per abordar les problemàtiques que hi ha al territori a nivell econòmic, ambiental i social i treballar per buscar-hi solucions.

Maria Luisa Garcia-Romeu | Enginyera industrial

Professora a la Politècnica, la seva docència està relacionada amb els processos de fabricació i la línia de recerca, amb la deformació incremental. Fa proves amb materials i geometries i actualment desenvolupa pròtesis amb materials alternatius al titani i prova com encaixen en el pacient gràcies a models impresos en 3D.

Pilar Marquès i Laura Vall-llosera | Economistes

Pilar Marquès és economista d'empresa i professora a la Facultat d'Econòmiques de la UdG i s'ha especialitzat en la investigació de l'empresa familiar i la seva supervivència. Laura VAll-llosera és també economista i professora de la mateixa facultat, on imparteix classes d'estadística i econometria, disciplines que vincula a la seva recerca en l'àmbit de l'emprenedoria. En aquest vídeo ens expliquen com l'economia pot contribuir a millorar la societat on vivim.