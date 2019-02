El primer exàmen d'accés a l'advocacia de l'any 2019 es farà el pròxim 6 d'abril

El Ministeri de Justícia ha convocat pel pròxim 6 d'abril la prova d'avaluació per l'aptitud professional per l'exercici de la professió d'advocat corresponent a la primera convocatòria de l'any 2019. L'ordre es va publicar el passat mes de desembre al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), a poques setmanes de diferència de la celebració del segon exàmen del 2018. Tal com estableix el Reglament d'Accés a l'Advocacia, entre la convocatòria i la prova han de passar com a mínim tres mesos.

Actualment s'està tancant la llista d'admesos provisionals i s'estima que la xifra d'aspirants en tot l'estat espanyol podria superar els 6.000, en funció de la qual es determinarà el nombre de seus i la seva distribució geogràfica. Des de l'entrada en vigor de la Llei 34/2006, del 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat/da i procurador/da de tribunals, aquests professionals han de superar aquesta prova d'aptitud com a requisit previ a l'exercici de la seva activitat.