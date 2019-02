La Cursa Run4Cancer organitzada per cinquè any per l'Oncolliga de Girona va comptar amb més de 400 participants (430) que van córrer sota el lema «Mou-te pel càncer». Aquesta va ser una de les 8 curses que es van organitzar simultàniament a les comarques gironines, de les quals la d'Olot va ser la que més alfuència va tenir amb 1.200 inscrits.