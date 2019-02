Ripoll inicia l'enderroc de diversos edificis en perill d'esfonsament

L'Ajuntament de Ripoll ha iniciat unes obres d'enderroc de diversos edificis que actualment es troben en ruïnes i amb perill d'esfonsament. Es tracta d'habitatges que es troben fent cantonada entre el carrer Concepció Duclox amb la carretera Barcelona. Segons una nota del consistori, aquestes obres tenen l'objectiu de millorar la segureta dels veïns dels habitatges contigus i sanejar l'entorn de l'edifici de la Torre.

El consistori també emfatitza que l'obra també permet esponjar l'entorn de la Torre així com l'accés al carrer Concepció Duclox. Així mateix, el consistori no descarta enderrocar algun edifici més, situat al voltant de la torre, que per l'estat que presenta podria arribar a suposar un perill.

L'edifici de la Torre és considerada un bé cultural d'interès local.