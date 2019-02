Sant Miquel de Campmajor inicia les obres per tenir aigua potable després de 10 anys

Després de 10 anys lluitant per aconseguira Sant Miquel de Campmajor ( Pla de l'Estany ), sembla que es comença a veure la llum al final del túnel. L'alcalde del municipi, Oriol Serrà, explica qued'una xarxa d'aigua potable en alta quedel centenar que conformen el municipi. El mateix ressalta que segurament hi havia hagut intents anteriors, però l'impuls de solucionar el problema es va materialitzar el 2009 i el 2012 sense èxit. La nova temptativa, que es va iniciar el 2017, ha estat possible gràcies a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb el suport de la Diputació de Girona. Els treballs que s'estendran en paral·lel a la recta de la carretera GI-524

Avui en dia el petit municipi de Sant Miquel de Campmajor, que compta amb un total de 243 habitants aproximadament, encara no té aigua potable i segons explica l'alcalde Oriol Serrà, "els veïns tenen aigua a través de pous, cisternes o gràcies a l'aigua que tenen altres veïns. El problema és que en alguns pous l'aigua no és potable i n'hi ha d'altres que s'han assecat, sobretot per la sequera de fa dos estius". La direcció va començar a canviar quan l'octubre passat es va tancar el projecte que permetria començar a construir una xarxa d'aigua potable en alta, és a dir, una distribució que no arribaria a cada habitatge sinó a diversos comptadors.

Segons el batlle, el primer intent va ser el 2009 amb una subvenció per part de l'ACA de mig milió d'euros per impulsar la xarxa. "En ser un projecte de gran volum, que compta amb uns dos anys de marge, vam demanar una pròrroga per allargar els terminis, però l'ACA no va concedir-la i es va anul·lar la subvenció", apunta Serrà, que sospita que segurament l'arribada de la crisi va jugar un paper important.

El segon intent va arribar el 2012 "amb la construcció d'un pou on va sortir molta aigua però que va resultar ser dolenta, motiu pel qual l'ACA ho va desestimar". El tercer i últim intent va sorgir gràcies a una subvenció que va presentar l'ACA el 2017. L'alcalde explica que aquest cop s'ajustaven força al termini de dos anys, però de forma preventiva van tornar a demanar la pròrroga, amb "la diferència que aquesta vegada ens l'han acceptada, concedint-nos un any més». Després de mesos de negociacions i preparació d'informes, Serrà afirma que el projecte es va poder tancar el passat mes d'octubre, entrant a continuació en una fase d'exposició pública i obrint de seguida el concurs públic necessari per escollir l'empresa responsable de la construcció de la xarxa, que ha estat la companyia EPSA de Banyoles.



Inici dels treballs

Serrà apunta que la inversió per construir la nova xarxa d'aigua potable que gestionarà l'ajuntament correspon a un total de 360.942 euros, dels quals 293.000 euros estan subvencionats per l'ACA i 67.942 euros provenen de la Diputació de Girona. Aquesta vegada la solució prové "del pou particular de Can Batlle, al veïnat de La Roqueta de Sant Miquel, que conté aigua potable i que pot servir per al subministrament". Per fer-ho possible, "s'ha establert un conveni de 50 anys de cessió d'aquest pou al consistori", afegeix.



El batlle puntualitza que Sant Miquel de Campmajor és un municipi que engloba 5 entitats: Falgons, Sant Martí de Campmajor, Sant Miquel, Briols i Ventatjol, dels quals els tres primers són els més habitats. L'objectiu a partir d'ara és desenvolupar l'entramat i connectar-lo als veïns d'una part de Sant Miquel i de Sant Martí de Campmajor, sense tancar les portes a una possible ampliació que passaria per dues fases més: una segona per acabar de polir Sant Miquel i Falgons, i la tercera per acabar de cobrir Sant Martí.