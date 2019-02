Un tren se «salta» la parada de Flaçà

Un bon ensurt és el que es van emportar els viatgers d'un tren que el dijous 7 de febrer circulava en direcció a Figueres en veure que no s'aturava a l'estació de Flaçà, on té parada habitual. Segons ha explicat Renfe, es va tractar d'un «error humà» del maquinista, tot i que ell mateix se'n va adonar de seguida i va avisar el centre de control. La solució va consistir en què els viatgers baixessin a l'estació de Sant Miquel de Fluvià i des d'allà tornessin amb un altre comboi fins a Flaçà. En total, els setze viatgers afectats van patir un retard de mitja hora. Tot i això, Renfe deixa molt clar que va ser exclusivament un «error puntual» que no va afectar de cap manera a la seguretat dels passatgers.

El fets van succeir el 7 de febrer a primera hora de la tarda. Els passatgers del tren que volien baixar a Flaçà es van adonar, sorpresos, que el comboi no afluixava la marxa ni parava en passar per la seva estació. Això va fer saltar l'alarma entre alguns dels viatgers, que van témer que li hagués pogut passar alguna cosa al maquinista. Tot i això, Renfe assegura que en cap moment va haver-hi perill per als viatgers: de fet, existeix un sistema de seguretat -l'anomenat «dispositiu de l'home mort»- segons el qual el maquinista ha d'interactuar cada cert temps amb un element mecànic i, si no ho fa, el tren es frenaria automàticament.

Tot plegat, doncs, es redueix a «un error humà» del maquinista, segons fonts de la companyia. En adonar-se el conductor del comboi del que havia passat, va avisar al centre de control i es va decidir que la millor solució seria arribar fins a Sant Miquel de Fluvià. Allà, van aturar el tren i en van baixar setze passatgers que van agafar un tren de tornada fins a aquella estació. Segons assenyala la companyia, si l'hora prevista d'arribada era a les 15:56 de la tarda, van acabar arribant a les 16:26h; és a dir, que hi va haver mitja hora de retard.

Alguns passatgers es queixen que van trucar a Renfe i no van rebre cap resposta. Des de la companyia assenyalen que tenen dret a presentar reclamació per haver arribat amb més d'un quart d'hora de retard, i que si volen fer qualsevol altra reclamació, «hi ha molts canals i sense cap problema els atendrem en el que puguem».