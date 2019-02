Banyoles promou una campanya per celebrar un Carnaval sa i responsable

L'Ajuntament de Banyoles va presentar ahir la campanya de prevenció i sensibilització «Dona joc al Carnestoltes sense fer trampes» amb l'objectiu de promoure actituds responsables durant la festa per tal que aquesta sigui sana i responsable. En els darrers dies s'han portat a terme xerrades als instituts per informar els joves dels riscos d'una festa no responsable. La campanya s'estructura a partir de tres eixos de treball: prevenció d'agressions sexistes, una festa inclusiva on tothom tingui cabuda i consum responsable d'alcohol.

Coincidint amb el Carnestoltes, el dissabte 23 de febrer s'instal·laran dos punts liles a Banyoles, on s'oferirà suport i assessorament. També hi seran presents els nous agents joves de salut formats per l'àrea de Joventut, que han après recursos per actuar davant determinades situacions, com ara primers auxilis o casos de violència masclista, entre altres.