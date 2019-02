Castelló tindrà l'únic institut escola gironí dels 25 que Educació anuncia per al curs vinent

Les comarques de Girona només tindran un dels vint-i-cinc instituts escola que el Departament d'Educació ha anunciat per al curs vinent. El centre es posarà en marxa a Castelló d'Empúries, amb el nom d'Empuriabrava, i no s'afegirà a l'oferta del municipi, sinó que serà el resultat de fusionar-ne d'existents. De fet, la Conselleria no obrirà cap institut escola de nova creació, sinó que farà el mateix que a Castelló o ampliarà centres que ja funcionen.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar ahir al matí a Barcelona que el curs 2019-2020 es desplegaran aquests 25 instituts escola, que va descriure com «un model de lluita contra la segregació i de resposta a les necessitats d'escolarització, i que allà on es pot aplicar per voluntat de la comunitat educativa s'ha demostrat un model d'èxit».



De 28 a 53 centres en un curs

La majoria d'aquests centres educatius seran ampliacions d'escoles per implantar-hi la secundària i en tres casos, com el d'Empuriabrava, per fusió d'equipaments ja existents –passarà el mateix a Sant Quintí de Mediona i a Cornudella. Educació va remarcar que en cap cas són centres nous i que, afegits als 28 actuals, a partir del setembre a Catalunya hi haurà 53 instituts escola.

La Conselleria també ha apuntat que la planificació s'ha fet a proposta dels serveis territorials, i amb una planificació conjunta dels municipis i de la comunitat educativa dels centres implicats. Prèviament a l'aprovació, va afegir Educació, se n'ha valorat la viabilitat tant des del punt de vista de previsió de les necessitats d'escolarització com dels espais i dels equipaments que fan falta.

A banda del de Castelló d'Empúries, la resta d'instituts escola se situaran al Prat, Badalona (3), l'Hospitalet de Llobregat, Sant Quintí de Mediona, Santa Coloma de Gramenet, Avinyó, Pont de Vilomara, Barcelona, Lleida, Santa Susanna, Cabrera de Mar, Sant Celoni, el Vendrell, Cornudella de Montsant, Amposta, Ripollet (2), Montcada, Barberà del Vallès, Terrassa, Rubí i Castellar del Vallès.

El model d'institut escola implica que un sol centre pugui oferir els diferents nivells educatius que integren l'etapa d'escolarització obligatòria. Segons Educació, així es facilita la integració i l'execució d'un sol projecte pedagògic, amb continuïtat en el pas de primària a secundària. Bargalló va afirmar que el model «compacta l'oferta de 3 a 16 anys en un únic centre i això permet un projecte comú, que diferenciï clarament la primària de la secundària però que asseguri la continuïtat del projecte pedagògic del centre».