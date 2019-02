Cinc gironins van donar medul·la òssia durant el 2018

Cinc gironins inscrits al Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo) van fer efectiva la seva donació altruista de moll de l'os durant l'any passat. Segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), a tot Catalunya es van fer efectives 43 donacions de medul·la òssia o de sang perifèrica per tractar un pacient que requeria un trasplantament, el que suposa un increment del 72% en relació al 2017, quan van ser 25. A més, des del Banc de Cordó Umbilical del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, també es van distribuir 72 unitats destinades a trasplantaments.

Al programa Redmo, que coordina els trasplantaments de medul·la òssia de donant no emparentat amb el pacient, actualment hi ha inscrites 6.611 persones de la demarcació.

D'aquestes, 1.323 s'hi van incorporar durant el 2018, un cop haver-se tot el procés de registre, que inclou tenir el resultat de les serologies del donant, per exemple i 411 persones van començar els tràmits per inscriure-s'hi. Cal tenir en compte que hi va haver més altes que inscrits perquè quedaven tipatges pendents de realitzar de l'any anterior.

El registre de la Fundació Carreras gestiona la base de dades dels donants voluntaris espanyols, s'encarrega de la recerca de donants compatibles per als pacients de tot l'Estat i coordina el transport del material donat des del lloc d'obtenció fins al centre de trasplantament. En tots els casos, la donació és completament altruista i anònima.

A 31 de desembre, el registre tenia comptabilitzats 51.354 catalans disposats a fer una donació altruista de medul·la per tractar malalties canceroses de la sang com la leucèmia aguda.

Durant l'any passat, van ser 3.912 els catalans que van fer el pas per formar part del Redmo, tot i reduir-se el nombre de potencials donants respecte al 2017, ja que a partir del gener del 2018 l'edat per inscriure's com a nou donant de medul·la es va reduir 15 anys per situar el topall en els 40 anys. Fins llavors, s'acceptaven donants fins als 55, però es va canviar el criteri per rejovenir el registre, tenint en compte que la majoria de trasplantaments no emparentats es fan amb menors de 40 anys perquè els resultats clínics són millors.



Com fer-se donant

Per inscriure's al Registre de Donants de Medul·la Òssia, cal adreçar-se als centres de referència que la Fundació Carreras té repartits per tot l'Estat. A les comarques gironines és el Banc de Sang i Teixits de l'hospital Josep Trueta qui fa d'intermediari.

Allà s'extreu una petita mostra de sang per fer una analítica al donant, que ha d'omplir un consentiment informat. Passats uns dies, una carta confirma la inclusió al registre, i queda disponible per a totes les cerques de donant compatible que s'iniciïn des de qualsevol registre de donants d'arreu del món.

I és que tres de cada quatre pacients que requereixen un tractament de medul·la òssia no disposen d'un donant familiar que sigui compatible i cal recórrer al registre o a una unitat de sang de cordó umbilical per tractar-los

A 1 de gener, hi havia a l'estat 391.609 candidats a donant de medul·la òssia, un 9% més que l'any anterior.