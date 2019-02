Una enquesta mostra que el 94% de l'alumnat de 13 i 14 anys del Pla de l'Estany té xarxes socials

El 94,3% de l'alumnat de 13 i 14 anys del Pla de l'Estany que ha participat en el segon Observatori Social del Consell comarcal té xarxes socials –més de la meitat, dues– i el 94,3% assegura que no ha provat mai el cànnabis, el 89,5% que no ha fumat mai i el 83,3% que no ha tastat cap beguda alcohòlica. En canvi, tot i que no en consumeixen, el 12,2% dels joves que han respost una enquesta de l'àrea de Benestar Social expliquen que han provat l'alohol, un 4,4% el tabac i un 2,1% el cànnabis.

En un altre ordre de temes, la gran majoria d'estudiants, el 90,1% d'ESO i el 86,3% de primària, realitzen alguna activitat extraescolar –sobretot relacionada amb l'esport–; mentre que un 13,7 i un 9,8%, respectivament, no en fan cap.



Radiografia de la realitat

L'àrea de Benestar Social del Consell comarcal ha elaborat la segona edició de «L'enquesta 10-14. Una mirada a la població jove del Pla de l'Estany», que han contestat 963 alumnes del cicle superior de primària (el 58,65% de tots els matriculats el curs 2017-18) i del primer cicle d'ESO (el 72,45%). La primera consulta es va dur a terme el 2012, una distància temporal que, segons els responsables de l'Observatori, «permet oferir una informació intensa i extensa sobre diferents realitats de vida dels menors d'edat del Pla de l'Estany».

L'objectiu és radiografiar la realitat dels infants i els adolescents de la comarca que, tal com s'ha comprovat, pertanyen majoritàriament a una família tradicional; només un 5,3% forma part d'una família monoparental, només amb la mare.

L'enquesta ha preguntat sobre diferents àmbits –com l'escolar, l'extraescolar, els hàbits de vida saludable o la participació– amb el propòsit de conèixer-los millor, i orientar i planificar les accions i els serveis des de l'administració local.

Dels resultats obtinguts, els promotors del treball destaquen que un 63,5% dels joves d'ESO han manifestat que volen continuar estudiant, mentre que només un 6,3% pensa que es posarà a treballar. Més de la meitat, el 59,5% de primària i el 52% de secundària, opina que estudiar és important a l'hora de treballar en el futur.



El 75% no està en cap associació

El sondeig també ha demanat als joves per les seves relacions socials i ha constatat que el 61% dels infants de primària enquestats i el 57,3% d'ESO consideren que tenen força amics, i que hi poden confiar; en canvi, un 2,2% i un 2,8%, de cadascun d'aquests nivells educatius, responen que no tenen gaires amics.

Pel que fa a la participació en el teixit associatiu del territori, les respostes mostre que el 75,4% de menros de 10 a 14 anys no col·labora amb cap associació.