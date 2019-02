El jutjat d'Olot denega l'ordre de protecció a una de les víctimes del raper

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d'Olot ha denegat l'ordre de protecció demanada pel pare d'una de les presumptes víctimes del raper d'Olot, acusat d'haver abusat sexualment de cinc menors en aquesta localitat. Després d'analitzar la situació, la jutgessa ha considerat que la menor no es troba «en una situació de perill». Així doncs, no considera necessària aquesta mesura en aquest moment processal.

El raper va sortir el passat mes de novembre de la presó del Puig de les Basses, a Figueres, amb la condició de comparèixer en seu judicial un parell de vegades al mes. Pel que fa a les ordres de protecció, actualment segons el seu advocat -Josep Maria Pino- no n'hi ha cap d'interposada, i l'única que s'havia demanat ha estat denegada. De fet, al seu moment, i després de sortir del centre penitenciari el lletrat del raper ja va manifestar que «mentre duri la instrucció, cuidarà molt la seva privacitat perquè no es pugui malinterpretar qualsevol acte».

Tal com es concreta als documents judicials, atenent la presumpció d'innocència, només es poden demanar mesures cautelars en el cas que hi hagi indicis fonamentats de la comissió d'un delicte o falta contra la vida, integritat física o moral, llibertat sexual o seguretat d'alguna persona, així com el fet que resulti objectiu el risc per a la víctima. Segons la jutgessa, «aquestes mesures impliquen una restricció del dret fonamental a la llibertat»; per tant, s'han de «valorar i ponderar totes les circumstàncies del cas per tal de determinar la proporcionalitat de la mesura que s'adopti».



«Sense risc»

En aquest sentit, el jutjat olotí accepta que «existeixen uns indicis de criminalitat envers l'investigat», però que aquests no són «prou seriosos» per considerar que la jove es trobi en perill. «No hi ha constància que l'acusat hagi tractat de contactar de nou amb ella, ni durant la seva estança a la presó, ni quan va sortir en llibertat provisional», apunta.

A més, en el mateix document explica que la menor es troba particularment «tutelada pels seus progenitors, cosa que minimitza el risc que els dos tornin a estar en contacte i ell pugui mantenir de nou contactes de caràcter íntim amb ella». De fet, la jutgessa recorda que la noia va afirmar que havia mantingut relacions sexuals amb l'investigat «de manera voluntària» sense que el processat «utilitzés cap mena de comportament violent o actitud agressiva».

De moment, la investigació segueix el seu curs després que el processat fos acusat de tres delictes diferents: abús sexual amb penetració a una menor de 16 anys, exhibicionisme i un darrer delicte contra la salut pública.