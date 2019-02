Un menor dorm a la comissaria de Banyoles per manca de patrulles

Els Mossos d'Esquadra vigilen els jutjats de les comarques de Girona des del dijous i aquesta sotiuació, com han denunciat els sindicats, suposa tenir menys efectius de seguretat ciutadana als carrers. Es tracta d'un cos policial ja de per si amb necessitat d'efectius, tal com han admès els responsables, i la «nova competència» ha provocat durant aquesta setmana, per exemple, una altra imatge inèdita: que efectius de l'especialitat de Trànsit hagin hagut de custodiar uns jutjats o, fins i tot, que els antiavalots -això en el cas de la Regió del Camp Tarragona- s'hagin posat a fer vigilància també a les seus judicials.

La portaveu del sindicat CAT dels Mossos, María José Dávila, assegura que com passa amb els efectius de seguretat ciutadana tampoc «no agrada que un especialista hagi de vigilar un edifici, perquè també et deixa sense una patrulla» i assegura que l'anomenat operatiu Toga hauria d'anar a càrrec de seguretat privada o bé d'empreses de neteja en el cas que es tornin abocar fems a les portes dels jutjats. Recorda al Tribunal Superior de Justícia que «si a nosaltres se'ns demana professionalitat, a ells proporcionalitat, amb una brigada de neteja n'hi hauria prou i se'ns deixa a quadre».

Aquest dispositiu Toga consisteix a tenir un patrulla dels Mossos a les portes dels jutjats per evitar que hi torni a haver un atac dels CDRs. En els últims tres mesos, han llençat fems a les portes de diversos jutjats catalans durant la matinada, cosa que complicava, per tant, l'obertura dels equipaments i, en algun cas, fins i tot, no s'hi van poder accedir, segons va denunciar el TSJC.

Aquesta situació als Mossos d'Esquadra els suposa haver de fer mans i mànigues a l'hora de planificar a partir d'ara sobretot els torns de tarda i nit. Les comissaries més petites, com les de Salt i Banyoles, que depenen de l'ABP del Gironés-Pla de l'Estany, són les que poden veure's abocades a més problemàtiques, denuncien des dels sindicats.



Traslladar un menor

Un fet que ho demostra és el que denuncia que va ocórrer el CAT aquest cap de setmana a la comissaria de Banyoles. Aquesta és una de les que depenen de Girona i aquí, com explica la portaveu del sindicat, es van trobar que hi havia un menor immigrant desemparat (Mena). El jove l'havien de traslladar al centre de menors que els havia indicat l'Atenció a la Infància (DGAIA). El menor, diu María José Dávila, «va haver de dormir a comissaria perquè no hi havia efectius per traslladar-lo al centre» i afegeix que la patrulla que hauria pogut fer-ho en aquells moments estava vigilant una seu judicial. L'endemà el menor va ser recollit per un patrulla i derivat al centre. Dávila denuncia que l'agent que estava a la porta de comissaria havia de vigilar el menor i tota la comissaria i denuncia «inseguretat» per als agents.



Violència masclista

El dia abans, a Calonge es va viure un episodi de violència masclista en un domicili del carrer de la Rutlla. Es va activar la Policia Local de Calonge, que va requerir els Mossos perquè el suposat maltractador era molt violent. Segons la portaveu del sindicat, quan va passar «no hi havia cap patrulla de Sant Feliu al carrer, quan en un dia normal això seria així». Finalment, descriu que una patrulla de comissaria es va activar -cosa que suposa un retard, denuncia. L'home va ferir de forma lleu dos agents i al lloc també s'hi van personar dues patrulles més -segons fonts oficials. Van reduir-lo i l'home, de 38 anys i nacionalitat espanyola, va quedar arrestat per violència masclista i atemptat contra els agents de l'autoritat.