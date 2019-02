Una nova aplicació mòbil permetrà enregistrar proves de ciberassetjament a l'escola

Alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO de l'Escola Alegre de l'Hospitalet de Llobregat han iniciat un programa innovador de prevenció contra el ciberassetjament escolar que, a banda de formació per resoldre els conflictes a l'aula, inclou l'ús en fase de proves d'una app creada per DAS Seguros que permet guardar proves, ja siguin vídeos o fotos.

Tot i que la finalitat del projecte no és la denúncia, sinó la prevenció, l'aplicació permet que en cas d'assetjament, i si el menor ho vol, pares o professors rebin una alerta. En cas que l'assetjament vagi a més, l'app permet que la prova quedi encriptada i custodiada per utilitzar-la en un judici si cal.

Els responsables del programa «Paktamos», de la companyia d'assegurances DAS, van explicar que amb les formacions a les aules volen prevenir futures situacions d'assetjament i donar les eines als alumnes perquè sàpiguen afrontar situacions d'aquest tipus. Així, durant les sessions s'explica als alumnes què es pot i no es pot fer a la xarxa i quins riscos es corren en funció del seu ús. «Ens expliquen què pot provocar una situació de ciberassetjament i com evitar-ho», va apuntar Marco, alumne de primer de l'ESO.

La directora de l'oficina de transformació digital de DAS Seguros, Marta Figueras, va indicar que durant les formacions per prevenir situacions d'assetjament van detectar que els conflictes generats a les xarxes socials creaven «incertesa» entre els professors perquè no sabien com gestionar-los. És per això que van decidir desenvolupar l'app «Proofup», que va néixer per ser «una eina complementària a la formació, per detectar ciberassetjament i actuar de manera preventiva».

L'app, que va rebre el premi del d-Lab a l'última edició del Mobile World Congress, com a millor programa per lluitar contra el ciberassetjament gràcies a la tecnologia mòbil, permet que el menor gestioni de forma autònoma qualsevol cas d'assetjament, tant si és contra ell com contra un company. D'aquesta manera, amb l'aplicació es pot guardar qualsevol prova gràfica que demostri l'assetjament i, si es considera oportú, compartir-ho amb la família o els professors. A més, l'aplicatiu permet que la família pugui geolocalitzar els seu fill o filla, si aquest ho autoritza, i enviar alertes en situacions de risc.

El director del programa d'innovació social del Mobile World Capital, Jordi Arrufí, va explicar que van premiar l'app perquè demostra que la tecnologia pot ajudar a combatre l'assetjament escolar i, a més, fer-ho d'una manera molt poc intrusiva i deixant sempre la iniciativa al menor. En aquest sentit, també va destacar que és un bon complement a la formació i una bona manera d'implicar les famílies. «De vegades, parlar de segons quines coses a casa és difícil, i la tecnologia pot ajudar», va argumentar.

La mare d'una alumna de tercer de l'ESO a l'Escola Alegre va celebrar que el centre participi en aquesta prova pilot. En aquest sentit, va recordar que als 14 anys «no tenen la capacitat de filtrar tota la informació que reben i gestionar-la en segons quines situacions».

De la seva banda, els alumnes agraeixen que se'ls formi per evitar assetjament i veuen l'app com una eina preventiva més al seu abast. Aquí van recordar que l'escola fa temps que va posar en marxa la figura del guaita, alumnes de diferents classes que apunten les situacions d'assetjament que detecten en una llibreta i les comenten amb els professors per veure com actuar.