Els sindicats gironins es mobilitzen per donar suport als processats per l'1-O

Els sindicats de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) de les comarques gironines, amb presència també de la patronal de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) s'han mobilitzat aquest migdia davant la seva seu a Girona amb l'objectiu de fer un minut de silenci i llegir un manifest per donar suport als polítics que avui es troben asseguts en el Tribunal Suprem en motiu de la celebració del judici del procés independentista i dels fets de l'1 d'octubre (1-O) de 2017. La concentració sindical ha reunit a una cinquantenta de persones que al cap d'uns deu minuts s'han dissipat. També a les 12 del migdia el Sindicat d'Estudiants de Catalunya havia convocat una manifestació que s'ha desconvocat a la plaça 1 d'Octubre de Girona a causa de la poca participació.

Els sindicats CCOO i UGT de les comarques gironines han realitzat un minut de silenci a les 12 del migdia manifestant el seu suport cap a un judici que consideren "injust", destacant la personalitat de l'exconsellera Dolors Bassa que va estar estretament relacionada amb el moviment sindical gironí i que ara es troba entre reixes, pendent de la resolució del judici del procés independentista que ha començat avui a les 10 del matí al Tribunal Suprem de Madrid. Posteriorment, els representants d'ambdós sindicats han llegit un manifest en el qual subratllen que "per avançar en la resolució del problema polític entre Catalunya i Espanya, cal retornar al terreny de la política". Seguidament ressalten que "les acusacions que planteja la Fiscalia s'associen a un ús de la violència que no hem vist ni s'ha pogut acreditar", demanant que aquestes "siguin revisades i que les deliberacions del tribunal s'ancorin únicament sobre fets provats".

També manifesten que "la presó preventiva contra els dirigents polítics i líders de les entitats no està justificada" i reclamen una "justícia imparcial, amb totes les lletres i tots els requisits ètics", a més "d'integritat, que al seu torn exigeix coherència i respecte a la dignitat humana", "diligència i transparència". El discurs sindical també ha posat l'accent en la manca de llibertat d'expressió d'algunes actuacions judicials, refermant que "per trobar solucions polítiques, cal donar una oportunitat al diàleg i a la negociació". Posant el focus en el respecte vers la diversitat i pluralitat de la societat catalana, ambdós sindicats han acabat el parlament exposant "els greus problemes socials" que pateix Catalunya i que han d'abordar els governs en qüestió. Segons el secretari general de la UGT de la província de Girona, Xavier Casas, "a totes les seus comarcals dels sindicats de les comarques gironines i d'arreu del país s'està fent una concentració com s'ha fet aquí a Girona ciutat".



Mobilització d'estudiants desconvocada

El Sindicat d'Estudiants de Catalunya havia convocat una vaga i una mobilització avui a les 12 del migdia a la plaça 1 d'Octubre de 2017 de Girona, antiga plaça de la Constitució, que ha tingut un seguiment gairebé nul, aplegant menys d'una vintena d'estudiants que esperen poder participar en la concentració convocada avui a les set del vespre a la mateixa localització. Segons la Nerea, membre del sindicat estudiantil de Girona que ha acudit a la plaça en l'hora punta, "en ser una manifestació que s'ha convocat amb molt poc temps d'antelació, aquesta ha tingut molt poca resposta i s'ha acabat desconvocant. La gent està molt més assabentada de la manifestació del dia 21 de febrer, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)". La mateixa afegeix; "Jo crec que la concentració tampoc s'ha consolidat perquè aquí a Girona el Sindicat d'Estudiants aplega molt poca gent. Aquí qui mana és el SEPC".

On també hi ha hagut una concentració aquest migdia és a davant la seu de la Generalitat a Girona, integrada per treballadors de l'administració i diversos ciutadans.