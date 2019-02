Les Vies Verdes de Girona i Pirinexus generen 3,5 milions d´euros el 2018

L'activitat a les Vies Verdes de les comarques gironines van generar durant el 2018 un impacte econòmic de gairebé 3,8 milions d'euros. Un econòmic xifra en 277.795 els usuaris anuals, la majoria dels quals (59%) són homes, amb una mitjana d'edat de 47,5 anys i amb estudis superiors.

Un 58% dels usuaris són de les comarques gironines, un 17% procedeixen de Barcelona i la seva àrea metropolitana i un 25% vénen d'altres llocs. A més, les Vies Verdes permeten crear més de 60 llocs de treball. La restauració i els allotjaments són els sectors més beneficiats de la despesa econòmica dels usuaris.

L'esport, l'oci i la salut són les principals motivacions d'ús de les vies verdes. Els aspectes més ben valorats pels usuaris són la senyalització i la neteja de les rutes, l'estat de les vies en general i els serveis d'allotjament i restauració. En canvi, cal millorar les àrees de descans i els punts d'informació. Aquest estudi és resultat del treball de camp realitzat al llarg de 2018 amb 600 enquestes a usuaris de les rutes, dut a erme per BIM consultors.



La visió dels empresaris

D'altra banda, també s'ha fet un segon estudi sobre la percepció que tenen de l'impacte de les rutes els agents econòmics que hi estan vinculats. En aquest cas, es van fer entrevistes qualitatives amb institucions i empreses del territori al llarg de cinc mesos, els resultats de les quals han estat presentats pel consultor turístic Jordi Casassayas.

D'aquesta manera, les Vies Verdes són vistes com una "infraestructura amb funció lúdica i de mobilitat i salut" per a la població local. En canvi, la ruta Pirinexus es considera un producte més turítsic, ja que enllaça diversos trams pedalables, té forma circular i connecta més terriris. També és més coneguda pel públic estranger, que la gaudeix com un complement a la seva estada.

El persident del Consorci de les Vies Verdes, Albert Gómez, considera que aquests resultats situen les rutes de senderisme i cicloturisme "en un motor econòmic important del territori", i considera que encara ho serà més en els propers anys.