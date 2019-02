Detecten un increment de grups d'ultradreta actuant a la demarcació

L'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, que es va presentar ahir davant de les entitats gironines, ha detectat un increment de les actuacions de grups d'ultradreta a les comarques gironines. Segons el director de l'Oficina, Adam Majó, els grups d'encaputxats que van a poblacions com Verges, Amer o Arbúcies, entre altres llocs, a treure els llaços grocs de nit «tenen clarament la intenció d'increpar, atemorir i humiliar», i per això són qualificats com a grups d'ultradreta. «Venen de nit encaputxats, organitzats, provocadors, i la seva voluntat és, clarament, la de crear una confrontació entre la societat que en realitat no existeix», va indicar Majó.

L'Oficina, que es va crear ara fa quatre mesos, ha detectat, a part de l'augment de les actuacions dels grups d'ultradreta, quatre problemes més. En primer lloc, problemes pel dret a vot, especialment per part de la comunitat immigrada. Segons va recordar Majó, l'Estat espanyol és un dels països de la Unió Europea on aconseguir el dret a vot és més llarg.

En segon lloc, la llibertat d'expressió: «Malgrat que no hi ha hagut canvis legislatius importants, hi ha hagut un canvi d'actitud de la judicatura, que ara investiga cançons, humoristes o tuitaires», va indicar Majó. El responsable de l'Oficina també va mencionar «la llei mordassa», que segons va dir ha limitat cada vegada més el dret a la manifestació, i finalment el dret a l'autodeterminació.

Les entitats o ciutadans que vulguin dirigir-se a l'Oficina ho podran fer a través d'un formulari genèric, però també podran fer-ho a través de la Delegació del Govern a Girona, per tal d'acostar l'administració a la ciutadania.