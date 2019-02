Un ferit lleu en esfondrar-se part de la teulada d'una casa a Tortellà aquesta tarda

Una persona ha resultat ferida lleu en esfondrar-se part de la teulada d'una casa a Tortellà (Garrotxa) aquest dimecres a la tarda. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de cinc, i segons els Bombers s'ha desprès un tros d'uns quatre metres quadrats. En el moment de l'incident hi havia dues persones a la casa. Una ha resultat ferida lleu amb un trau al cap. L'altra n'ha sortit il·lesa.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès el ferit i l'ha donat d'alta in situ. Els Bombers, que hi han enviat tres dotacions, han desallotjat una finca annexa per precaució i han comprovat que l'esfondrament no afectés altres habitatges. També han sanejat la zona perquè no caigués res a la via pública. Després s'ha avisat l'Ajuntament, que s'encarregarà de determinar si la finca ha sofert danys estructurals.