Els municipis afectats per l'ampliació de la moratòria tornen a denunciar falta de diàleg

Malestar entre els alcaldes dels municipis afectats per l'ampliació de la moratòria que suspèn durant un any la concessió de noves llicències. La Generalitat va aprovar una primera suspensió que afectava la primera línia de mar i ara n'ha acordat una segona, que afecta 80 sectors sòl urbanitzable que es troben a segona línia de quinze municipis. A més, ha afegit vuit sectors més a la primera moratòria, que no estan en pendent però que podrien provocar un important impacte ambiental.

Els alcaldes critiquen que, de nou, el Govern no els ha tingut en compte a l'hora de decidir una actuació urbanística de "gran magnitud" i que, a més, els ha enviat la documentació el mateix dia que s'ha aprovat.

L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Xavier Sala, ho ha qualificat de "vergonya" i diu que li ha sorprès que després del primer "enrenou" Urbanisme hagi actuat de la mateixa manera. "Ells prenen decisions des de no sé on però qui haurà de donar la cara davant del gran volum de propietaris afectats serem nosaltres, no ells", assegura. Per Sala, les "maneres de fer" no són les correctes perquè s'hauria d'haver abordat amb el territori i ha demanat a Urbanisme que rectifiqui.

El seu municipi té set sectors mixtes, residencials i no delimitats afectats on es podrien arribar a construir 1.180 habitatges. "Encara no he pogut veure la magnitud perquè no he pogut obrir tota la documentació però entre els d'ara i els de la primera moratòria, són molts", afirma.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, també ha criticat la falta d'informació, tot i que ha dit que aquesta vegada "almenys" els van trucar el dia abans per explicar-ho. Roses té afectats onze sectors on es podrien construir 5.877 habitatges, tot i que l'avanç del Pla Director preveu revisar encara un sector més. En total, 200,4 ha en què s'hi podrien arribar a construir 6.484 habitatges. "Haurem de veure i estudiar quines són les zones afectades i, si cal, fer una queixa", ha dit.

Mindan, a més, diu que encara no entenen com es van incloure a la moratòria sols urbans ja consolidats.



Al Port de la Selva, tots els sectors pendents afectats

Per la seva banda, l'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, assegura que l'ampliació de la moratòria afecta pràcticament tots els sectors del municipi pendents de desenvolupar i que això tindrà importants conseqüències per a l'economia local. "S'havia d'haver fet conjuntament perquè estem d'acord que hi ha algunes coses que s'han de repensar però no s'ha fet com tocava", afirma. En total, tenen sis sectors afectats (cinc de residencials i un destinat a activitats econòmiques) que permetrien la construcció de 157 nous habitatges.

En aquest sentit, diu que hi havia algunes llicències que estaven a punt de concedir-se que s'han hagut d'aturar i tem que la situació propiciï que, un cop s'aixequi la suspensió, els propietaris dels terrenys construeixin abans del que preveien per evitar més entrebancs. "El que podria passar és que el que hagués tardat 20 o 30 anys a construir-se ara es faci en cinc anys", insisteix.

En el cas de Pals, la moratòria afecta 14 sectors on es podrien construir més de 1.300 habitatges. L'alcalde, Sergi Brull, admet que tindrà conseqüències importants però que com que estan tramitant el POUM ja eren "conscients" d'aquestes possibles afectacions.

Brull ha avançat que de tots els sectors, en tenien dos amb la tramitació avançada que ara s'hauran d'aturar. "Segurament els ajuntaments i la Generalitat estem d'acord en que calia fer una revisió però el problema de fins és qui assumeix la responsabilitat i paga les conseqüències econòmiques", remarca Brull.