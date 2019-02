Nou grup terapèutic per a cuidadors de malalts d'Alzheimer a Girona

La Fundació Pasqual Maragall impulsa una nova edició dels grups terapèutics per a familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer a Girona. El proper dimarts 26 de febrer, la Fundació posa en marxa un nou grup, que durant catorze sessions setmanals, d'hora i mitja de durada, dirigides per la psicòloga Glòria Mas, treballarà per millorar la qualitat de vida dels familiars dels malalts, dotant-los d'eines que els ajudin a gestionar la situació que estan vivint.

Durant les sessions es comparteixen experiències i s'aborden temes com la reacció davant el diagnòstic, el desgast emocional, la comunicació amb el malalt, la cura d'un mateix o l'acceptació de la nova realitat. Alhora, es treballen aspectes cognitius i conductuals com l'entrenament d'habilitats socials, el pensament positiu o l'aprenentatge de tècniques de relaxació i autocontrol.

Segons la Fundació Pasqual Maragall, en més del 80% dels casos d'Alzheimer l'atenció directa recau en la família, amb una mitjana de dedicació de 15 hores setmanals, els set dies de la setmana, per part del cuidador principal. Aquesta dedicació quasi exclusiva, sumada al desconeixement i als vincles emocionals amb la persona afectada, converteixen el cuidador en un «malalt ocult» que sovint pateix problemes físics i psicològics associats a l'estrès, l'ansietat o la frustració.

La convocatòria ja està oberta i és totalment gratuïta. Per poder-hi participar només cal viure a les comarques gironines, ser el cuidador principal no professionald'una persona amb Alzheimer i tenir disponibilitat per assistir a les 14 sessions, que constaran de dos torns: el de matins serà l'Espai Caixa, i el de tardes a l'Espai Fundació Catalunya–La Pedrera.