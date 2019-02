Prop de 8.000 gironins de quart d'ESO es posen a prova

Prop de 8.000 alumnes de quart d'ESO de les comarques de Girona han començat avui les proves d'avaluació de competències al final de la secundària obligatòria. A la imatge s'hi pot veure una aula de l'institut Cassà de la Selva, on 117 estudiants fan els exàmens. A tot Catalunya, 75.132 noies i nois realitzen aquestes proves, que continuen avui.

El Departament d'Educació ha retardat el calendari un dia per evitar la coincidència amb la vaga convocada dimarts pel Sindicat d'Estudiants, que als instituts gironins va tenir una baixa incidència.

L'objectiu d'aquestes proves és avaluar els coneixements bàsics que l'alumnat ha d'haver adquirit quan acaben l'ESO, en la competència comunicativa en llengua catalana, castellana i estrangera (anglès, francès i alemany); en matemàtiques i en competència cientificotecnològica. Aquest últim àmbit s'ha examinat avui, a més de la llengua estrangera i l'aranès, a l'Aran; mentre que demà es faran les proves de català, matemàtiques i castellà. Les proves d'avui es poden consultar aquí.

L'alumnat que posa a prova els seus coneixements, 7.958 als serveis territorials d'Educació a Girona, prové de 1.082 centres educatius d'arreu de Catalunya, tant públics com concertats o privats.

Aquest és el vuitè curs que s'aplica la prova. Enguany, com a novetat, s'hi ha introduït una millora tècnica per agilitzar el sistema de correcció. A cada quadern li correspon dos fulls de respostes: un per respondre les qüestions tancades, que té una correcció automatitzada; i un altre per a les preguntes obertes i per escriure-hi la redacció corresponent a la competència comunicativa lingüística.



Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s'avalua la comprensió lectora i l'expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l'obtenció d'informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l'expressió escrita la redacció -adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística-.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l'ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d'operacions bàsiques, símbols, i formes d'expressió i de raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s'inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.