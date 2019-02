La segona moratòria impedirà fer més de 12.000 vivendes a segona línia de mar

La segona moratòria de construccions a la Costa Brava impedirà durant un any construir més de 12.000 edificis previstos en els municipis del litoral gironí. La nova moratòria, aprovada per la Comissió d'Urbanisme de Girona, s'extén a les noves construccions de 80 sectors urbanitzables i 8 sòls urbans no desenvolupats situats a primera línia de mar i que no es van incloure en la primera moratòria perquè no tenen més d'un 20% de pendent. Entre ells hi ha la construcció d'un nou hotel a Aigua Xelida (Palafrugell). Igual que en el cas de la primera moratòria, no es paralitzaran obres d'urbanització o de construcció que ja estiguin autoritzades.

Paral·lelament, Urbanisme també ha aprovat l'avanç del Pla Director Urbanístic (PDU), que revisarà 165 sectors urbanitzables sense desenvolupar que sumen 1.543 hectàrees de superfície en 17 municipis que no s'han adaptat al planejament territorial. A més, també s'examinaran els sòls sense desenvolupar situats a primera línia de mar de totes les localitats 22 localitats costaneres gironines, tinguin el seu planejament adaptat o no. Les úniques que li tenen són Palafrugell, Palamós, Castell-Platja d'Aro, Calonge-Sant Antoni i Castelló d'Empúries.

La primera moratòria, aprovada el 17 de gener, impedeix construir durant un any a tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en una franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats en pendents superiors al 20%. En total, impedia la construcció d'uns 3.000 habitatges a primera línia de mar en 14 municipis.

Aquesta segona moratòria amplia la franja de protecció a 80 dels 165 sectors de sòl urbanitzable que examinarà el PDU. Concretament, es tracta de 69 sectors residencials, que sumen 801,1 hectàrees i on es podrien construir 12.020 habitatges, així com 11 sectors d'activitat econòmica que sumen 109,94 hectàrees. En total, afecta a 15 localitats. Una de les més afectades serà Roses, on la moratòria frenarà la possibilitat de fer-hi gairebé 6.000 habitatges.

A més, aquesta segona moratòria també inclou vuit nous sectors de sòl urbà no desenvolupat situats dintre la franja de 500 metres de la costa però que no s'havien inclòs dins la primera moratòria perquè no superaven el 20% de pendent, però que es considera que poden tenir un impacte paisatgístic important. En total, sumen 45,91 hectàrees i podrien acollir 237 habitatges. Es troben situats a Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, l'Escala, Begur (2 sectors), Palafrugell i Lloret de Mar.

Pel que fa al PDU, Urbanisme analitzarà els àmbits dels municipis del litoral gironí on encara es podria construir però que encara no s'han arribat a desenvolupar i proposarà l'estratègia que consideri més adequada en cada cas. Segons ha explicat el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, es poden proposar estratègies com la desclassificació, la reducció de l'àmbit a urbanitzar o un canvi de model. Tot i això, Serra ha volgut defugir "l'alarmisme" i ha garantit que, si quan es redacta el PDU s'evidencia que la moratòria és innecessària en algun àmbit concret, es deixarà sense efecte.

SOS Costa Brava celebra l'ampliació de la moratòria