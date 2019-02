La UdG investiga amb la Xina com descontaminar aigües, terrenys i sediments

La Universitat de Girona participa en una recerca internacional, amb investigadors xinesos i europeus, que aprofitarà les propietats elèctriques dels bacteris per descontaminar aigües, sòls i sediments. Es tracta del projecte Electra, en el qual la UdG intervé a través del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (Lequia) i del Grup de Recerca d'Ecologia Microbiana Molecular (geMM).

La iniciativa, de quatre anys de durada, introduirà dos grups de noves tecnologies per eliminar hidrocarburs, contaminants emergents, metalls, nutrients i les seves mescles de l'aigua i del sòl d'una manera sostenible. El primer grup de tecnologies consisteix en sistemes bioelectroquímics que precisen petites quantitats d'energia, però no l'addició de productes químics; per contra, les del segon grup no necessiten energia, encara que sí un mínim de productes químics.

De fet, la investigació parteix d'una descoberta de principis del segle XX, quan es va demostrar que alguns microbis podien produir una petita quantitat d'electricitat a partir de compostos orgànics presents en aigües contaminades. Tot i això, la comunitat científica no s'hi va centrar fins fa dues dècades i, en l'actualitat, l'electromicrobiologia és una disciplina amb nombroses aplicacions ambientals i energètiques.

Primera trobada, al gener



La Universitat de Girona forma part d'un consorci de 24 entitats acadèmiques i industrials liderades per la Fachhochschule Nordwestschweiz de Suïssa, que col·laboraran estretament per assolir aquests objectius. Entre elles, hi ha institucions acadèmiques rellevants com la Universiteit Gent (Bèlgica), Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (Alemanya) o el Consiglio Nazionale delle Ricerche (Itàlia); a més de grans i petites empreses com la italiana Eni, l' start-up espanyola MetFilter o el grup xinès Poten.

La reunió de llançament del projecte, que es va celebrar entre el 23 i el 25 de gener a Suïssa, va aplegar totes les parts implicades per primera vegada.

Pel que fa a la participació gironina en la investigació, el grup Lequia serà el responsable d'un sistema bioelectroquímic per eliminar nitrats, amoni i arsènic d'aigües contaminades. Si aquesta tecnologia demostra ser eficient i robusta, després es provarà en treballs de camp. Lequia liderarà el paquet de treball que inclou les tecnologies de «baixa energia i sense productes químics», així com desenvoluparà un sistema d'ajuda a la decisió per a avaluar i comparar totes les tecnologies resultants del projecte. Per la seva banda, el grup geMM s'encarregarà de seleccionar, caracteritzar i monitoritzar comunitats microbianes.

Des de la UdG van destacar que aquest caire multidisciplinari de les tasques que realitza la Universitat –amb enginyeria de processos, electroquímica, intel·ligència artificial i microbiologia– reflecteix l'essència del projecte: un ventall de tecnologies i d'experteses per desenvolupar i implementar noves electrotecnologies microbianes de remediació.