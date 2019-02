La versió popular de l'Oncoswim aspira a sumar uns 300 participants

L'Oncoswim, la nedada solidària de la Fundació Oncolliga Girona i el CN RadikalSwim per recaptar fons per al càncer de mama, aspira a sumar 300 participants a la Milla Solidària, la seva versió més popular. La nedada consisteix a nedar per equips els 30 quilòmetres que separen la platja de l'Estartit i Calella de Palafrugell, però com que la complexa logística que envolta l'organització fa que s'hagi limitat molt el nombre d'equips participants, els organitzadors posen ara el focus en fer créixer la participació a la Milla Solidària, que proposa nedar el tram de Via Brava de Llafranc fins a Calella de Palafrugell (1,5 km aproximadament). Si en edicions anteriors, la Milla Solidària va voltar el centenar d'inscrits, enguany es vol arribar als 300.

La recaptació tant de les inscripcions de la Milla com els donatius de l'Oncoswim es destinen a finançar un projecte d'investigació impulsat per la Universitat de Girona (UdG) sobre el càncer de mama triple negatiu, un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i que representa el 20% de tots els càncers de mama diagnosticats. Des de la primera edició, s'ha aconseguit recaptar 50.000 euros per a aquesta recerca, en la qual participa un equip d'investigadors multidisciplinari de la UdG, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'hospital Josep Trueta de Girona.

Les inscripcions per a la travessa, que se celebrarà l'1 de juny, estaran obertes a partir de divendres a www.oncoswim.cat. En el cas de l'Oncoswim, el preu de la inscripció és 200 euros euros per als participants amb llicència federativa en vigor i de 211 euros per a aquells que no disposin de la llicència. Cada equip ha de fer, a més, un donatiu mínim de 500 euros. En el cas de la Milla Solidària el preu de la inscripció és de 20 euros (23 euros sense llicència federativa).

L'esperit del repte esportiu Oncoswim continua essent el mateix que en les edicions anteriors. Els equips poden triar entre dues modalitats: relleus (com a mínim un membre de l'equip haurà d'estar sempre a l'aigua) o en grup (els quatre nedadors fan tot el recorregut junts i compten amb un cinquè integrant de l'equip que fa tasques de suport a l'embarcació). Els equips participants tindran un temps màxim de 12 hores per finalitzar la prova, per motius de seguretat. Durant la travessia, els equips aniran acompanyats en tot moment per una embarcació amb patró, i també hi haurà altres embarcacions i caiacs que faran seguiment durant el recorregut.



Finançar l'estudi clínic

Tots els diners recollits es destinen a la investigació dirigida per les doctores Teresa Puig i la Gemma Viñas, que consisteix a fer un estudi clínic seleccionant mostres de pacients amb càncer de mama triple negatiu diagnosticades a Girona per analitzar si expressen diferents biomarcadors (proteïnes) que puguin ser possibles dianes de nous tractaments basats en el te verd o els seus derivats, que permetin desenvolupar nous medicaments per aquest subtipus de càncer tan agressiu, que actualment només es pot tractar amb quimioteràpia.