Catalunya aspira a rebre 21 milions de turistes estrangers d´aquí a tres anys

La Generalitat preveu que el turisme continuï creixent en els pròxims anys. Segons el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, presentat ahir a Girona, aspira a assolir els 21 milions de turistes estrangers en 2022, arribar al 37% de visitants en temporada alta i incrementar l'11% els viatgers allotjats fora del litoral. El Pla preveu així mateix a la desestacionalització, augmentant un 9% l'arribada de turistes els mesos de març, abril, maig i octubre.

Però el principal objectiu del pla és sobretot l'esmentat d'arribar als 21 milions de turistes estrangers en 2022, que significaria un augment del 17% respecte al 2016 en el qual es van registrar 18 milions.

El nou Pla de màrqueting turístic de Catalunya es marca també com a objectius incrementar la despesa mitjana per turista i dia, així com augmentar el reconeixement de la marca Catalunya. Pel que fa a la despesa, la meta és passar dels 162 euros que els turistes es gasten en un dia, als 188 euros en 2022. De fet, en aquest últim any ja s'ha detectat aquesta tendència: no augmenta el nombre de turistes o inclús baixa en algunes destinacions com la Costa Brava i el Pirineu, però creix la seva despesa en el territori.

El Pla també intenta consolidar la destinació turística catalana com una de les tres primeres de la Mediterrània, tot aplicant una estratègia de creixement responsable i sostenible.



Uns 80 professionals

El director de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) del Departament d'Empresa i Coneixement, David Font, acompanyat del delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, i del vicepresident primer executiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, Jaume Dulsat, van presentar ahir a Girona el Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022. A l'acte hi van assistir uns vuitanta professionals d'empreses i entitats del sector turístic del Gironès, Selva, Alt Empordà, Baix Empordà i Pla de l'Estany, de la marca turística Costa Brava. Els assistents van poder conèixer de la mà del director de l'ACT els principals reptes que planteja el Pla pel que fa a la promoció turística del nostre territori.

L'objectiu principal de la Generalitat és posicionar Catalunya com una de les millors destinacions turístiques del món i, al mateix temps, ajudar el sector a fer un màrqueting d'alta eficàcia. El Pla de màrqueting marca els reptes de l'ACT pels quatre anys vinents així com l'estratègia i accions per a la promoció turística de Catalunya a l'exterior. Es tracta d'un document concretat de forma conjunta amb agents turístics, patronats de turisme i sector privat, que permetrà que l'ACT segueixi sent no només pionera sinó que també excel·leixi en la tasca diària de promoció del nostre país en l'àmbit turístic.

El delegat del govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, va inaugurar la jornada recalcant que, «consolidarem dia a dia la bona relació entre administracions i sector privat».

David Font, director de l'ACT, va indicar que «el Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022 estableix les línies estratègiques de la promoció turística al nostre país, tant del sector públic com del privat pels pròxims 4 anys. El Pla contempla la inclusió del sector privat, facilitant que empreses i institucions impulsin Catalunya com a destinació junts, fent un ús intel·ligent de la informació sobre els turistes que ens visiten».

Així mateix, va assenyalar que «una de les iniciatives del pla persegueix la creació de productes 4D, que són aquells que incentiven la desconcentració i desestacionalització turístiques, la diversificació dels productes que ofereix Catalunya i l'augment de la despesa turística. Aquesta última, defineix el perfil de turisme que amb el nou pla es busca atraure: un visitant que generi a empreses i al conjunt del país una major riquesa que creixi al territori de manera sostenible».

El nou Pla presenta una vintena d'iniciatives que s'han de posar en marxa, entre les quals destaquen els nous productes anomenats 4D, que contribueixin a la Desconcentració; la desestacionalització; diversificació i augment de la Despesa; oferir més experiències fora de la temporada alta; generar una comunicació integrada de màrqueting per no dispersar esforços; desenvolupar una estratègia de màrqueting digital, treballant intensament amb el web i les xarxes socials; aprofitar al màxim l'actiu que són els Centres de Promoció Turística de Catalunya; i la implementació del nou sistema de marques.