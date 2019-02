El Consell Comarcal del Pla de l'Estany aprova millores per a l'abocador comarcal

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va celebrar aquest dimecres al vespre un ple extraordinari on es van aprovar diverses millores destinades a l'abocador de residus comarcal. Una d'elles consisteix en l'aprovació de la proposta de conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya que contempla el finançament de la construcció del tercer vas del dipòsit controlat de residus de Puigpalter, acció que ja estava present en el projecte d'ampliació del centre de l'any 1997. L'Agència de Residus també finançarà la construcció d'una nova instal·lació per la transferència de residus que servirà tant pel transport del rebuig a la planta de tractament de fracció resta, que es construirà a la Garrotxa, com per les fraccions de recollida selectiva que es destinaran a plantes de recuperadors.

Segons informa el Consell Comarcal en un comunicat, les dues propostes es van aprovar amb els vots favorables dels grups comarcals del PDeCat i ERC-AM, i amb el vot en contra de la CUP-PA.