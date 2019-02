Cremen dos contenidors a Quart i les flames deixen una casa sense llum

Un incendi de contenidors a Quart va acabar amb una casa a les fosques. El succés es va desencadenar pels volts de les quatre de la tarda al carrer del Raval de Quart. Aquí els Bombers van rebre l'avís pels volts de les quatre de la matinada que hi havia un incendi de contenidors.

Quan hi van arribar, amb una dotació, s'hi van trobar que hi havia dos containers cremant. Les flames però també afectaven la façana d'una casa i en concret, van destrossar un quadre elèctric d'una casa del número 30 d'aquest vial. No es van haver de lamentar ferits.