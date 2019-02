Una empresa de Campdevànol posa amortidors per evitar vibracions

L'empresa Comforsa-7, al carrer Puigmal, ha hagut de posar amortidors d'acer inoxidable a una premsa per tal de reduir les vibracions que havien provocat les queixes dels veïns. Han posat amortidors de fil d'acer inoxidable de resposta exponencial. Per fer-ho, van haver d'elevar una premsa de 800 tones.

Fa unes setmanes, l'empresa va obtenir els justificants de l'Entitat Col·laboradora de l'Administraciò (ECA). La Generalitat va intentar fer proves de vibracions a les cases dels veïns que s'havien queixat però no les va poder fer.

En canvi sí que les van poder fer en una altra casa del sector. Aquest examen va passar les proves i està d'acord amb la normativa referent a vibracions tant en sòl residencial com educatiu per la proximitat d'una escola que s'ha d'inaugurar en els mesos vinents.

Abans, l'empresa va haver de reduir el temps d'activitat de la premSa per tal d'evitar molestar durant les nits els veïns del barri de can Ribalaigua.

La previsió és que si obté permís del Consell Comarcal del Ripollès pugui ampliar torns de treball i llogar més treballadors.

De tota manera, hi ha veïns del barri de Can Ribalaigua que no ho veuen clar.