L'hospital d'Olot alerta de l'exposició a l'alcohol dels nadons durant l'embaràs

Aproximadament la meitat dels nadons garrotxins estan exposat a l'alcohol durant l'embaràs, especialment durant el primer trimestre de gestació, quan encara moltes dones no saben que estan embarassades, afirma el pediatre de la unitat de salut mediambiental pediàtrica de la Garrotxa i membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria, Ferran Campillo.

Des del 2016, la unitat garrotxina treballa per prevenir i detectar l'exposició prenatal a drogues legals i l·legals fent un cribratge mediambiental a totes les parelles embarassades de la Garrotxa, on s'aconsella, tant a les dones com a les seves parelles, un consum zero d'alcohol des d'abans fins i tot de quedar embarassades fins al final de l'alletament.

«Les dades són similars a altres llocs on s'ha aplicat aquest cribratge mediambiental que anomenem Full verd, de manera que és possible que aquesta dada sigui extrapolable a la resta de població catalana», destaquen des de la unitat, que destaca que l'alcohol és la primera causa de retard mental prevenible a la infància, amb una repercussió important en el desenvolupament, el rendiment escolar, el creixement normal i la qualitat de vida de les famílies i dels nens amb els anomenats trastorns de l'espectre alcohòlic fetal.

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica és una aposta de l'hospital olotí per consolidar aquesta nova visió de la medicina, enfocant-la també com una acció preventiva. La salut mediambiental pediàtrica o pediatria ambientalés una subespecialitat pediàtrica que aborda la prevenció, la detecció, l'avaluació i el maneig de malalties i riscos mediambientals relacionats amb la salut dels infants.

I és que el deteriorament que pateixen els ecosistemes on neixen i viuen els infants impacta de manera directa en la seva salut i qualitat de vida. Aspectes com la pobresa, el canvi climàtic, la desertificació, la contaminació atmosfèrica o l'exposició a drogues legals o il·legals constitueixen autèntics reptes no només socials i mediambientals, sinó també sanitaris.

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica treballa en diferents àrees per millorar la salut i el medi ambient dels infants. Entre les activitats que duen a terme han preparat la I Jornada de Salut Mediambiental Pediàtrica, que tindrà lloc el 15 de març a Olot. La jornada abordarà diferents aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient de la infància, i pretén formar els professionals sanitaris involucrats a la salut maternoinfantil i també en medi ambient, a més de voler informar i conscienciar la població en general de l'impacte que té l'entorn en la salut dels nens i nenes.

La jornada acollirà ponents d'altres unitats de Salut Mediambiental Pediàtrica, així com d'altres institucions com l'Agència de Salut Pública de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona o l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, entre d'altres.

Es tractaran temes com els beneficis per a la salut del contacte amb la natura, l'impacte de la contaminació dels ecosistemes en la salut humana, els factors ambientals de risc del càncer pediàtric o l'exposició prenatal a drogues legals i il·legals.