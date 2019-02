Olot, Besalú i Sant Jaume estudien fer piscines cobertes públiques

Els ajuntaments de Besalú i de Sant Jaume de Llierca han fet fer estudis per tal de tenir una piscina coberta mancomunada als seus termes municipals. Besalú va decidir posposar la voluntat de tenir una piscina coberta mancomunada amb els pobles de la seva àrea d'influència en la reunió que l'Ajuntament va mantenir l'11 de febrer amb el Club Natació de Besalú per fer el tancament del 2018.

Per la seva part Sant Jaume de Llierca ja disposa de l'estudi de viabilitat per fer una piscina mancomunada amb els pobles de la Vall del Llierca. A l'altre extrem de la Garrotxa, les Planes d'Hostoles, consideren inviable fer una piscina coberta i a Olot estan en període d'estudi.

A la pràctica, la Garrotxa és una de les poques comarques catalanes que no tenen piscina coberta pública. L'única piscina coberta que hi ha és la del Club Natació Olot de caràcter privat encara que fa funcions públiques per a mainada i gent gran. Les altres alternatives són les piscines del Club Natació Banyoles, que són usades pels nadadors de Besalú, la d'Anglès que és usada pels escolars de les Planes d'Hostoles i la de Sant Pere de Torelló que atrau usuaris d'Olot, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols.

L'Ajuntament de Besalú disposa d'un estudi de viabilitat que, segons la regidora, Fina Surina, demostra que ara mateix és un repte difícil. «No hi renunciem i al final tindrem la piscina coberta però no en un termini curt de temps», exposa. Segons ell, hi ha d'haver una mitjana de 500 usuaris al dia que paguin una quota que faci possible el manteniment. De moment, la xifra és inabastable per a Besalú i els pobles de la seva àrea d'influència: Argelaguer, Sant Ferriol, Beuda i Maià de Montcal. «La gent la vol però hem de ser realistes», justifica Surina.



Piscines viables

En canvi, Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca, apunta que disposen d'un estudi que afirma la viabilitat d'una piscina a Sant Jaume. Fins i tot, cerquen terrenys per ubicar-la prop de la zona esportiva. «Una piscina mancomunada amb Tortellà, Argelaguer i Montagut i Oix, els altres pobles de la Vall del Llierca, és possible» considera Cargol.

A més, explica que cada dia 1.000 persones d'Olot i altres llocs de la Garrotxa es desplacen a treballar a les empreses del polígon de Politger. Segons ell, els treballadors del polígon podrien beneficiar-se d'abonaments en una futura piscina coberta. Ha avançat que pensa portar el tema de la piscina coberta al debat del Consell d'Alcaldes Comarcal.

L'altra piscina pública de la Garrotxa és la d'Olot. En aquest cas, l'estudi està en període d'elaboració. Això no obstant, una de les possibilitats més factibles és la de cobrir la piscina municipal.

La piscina coberta pública ha estat reivindicada per Olot en Comú i pel Partit Popular. Hi va haver presentació de més de 2.000 signatures per reclamar-la i formarà part dels programes electorals del maig vinent.