La persecució de testimonis de Jehovà a Rússia motiva 64 peticions d'asil a Girona

La persecució de la comunitat dels Testimonis de Jehovà a Rússia, on se la considera una organització extremista, ha portat un nou perfil de sol·licitants d'asil a Girona. Entre juliol del 2018 i gener del 2019, la Creu Roja va atendre 64 ciutadans russos, majoritàriament famílies amb fills petits, que van aterrar a l'aeroport gironí a la cerca de refugi.

La Creu Roja és una de les entitats –l'única a les comarques gironines– que gestiona el programa estatal d'acollida a sol·licitants de protecció internacional, finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. El 2017, l'organització gironina no havia atès cap ciutadà rus que busqués empara de l'Estat, tal com va subratllar la seva responsable d'Immigració i Refugiats, Anna Serra. En canvi, va afegir, la seva afluència va començar a destacar a partir del juliol del 2018.

La normativa russa que afecta la llibertat religiosa es va modificar el 2017 i va atribuir radicalitat als testimonis de Jehovà. Ara bé, la ciutadania va començar a notar els efectes de la norma, especialment, a la segona meitat de l'any passat. Anna Serra va explicar que llavors es van accentuar les detencions i els requeriments per anar a declarar davant la policia, pel fet de practicar aquesta religió.



Por de perdre els fills

La representant de la Creu Roja de Girona va aclarir que «totes són famílies amb nens», preocupades perquè «pot ser que els retinguin o que no els puguin atendre si el Govern constata que són testimonis de Jehovà. «Tenen por que els acabin retirant els fills», va remarcar, d'acord amb el relat dels afectats.

Gairebé tots arriben a l'aeroport Girona-Costa Brava, fins on viatgen aprofitant els vols barats que el connecten amb Moscou. Serra va detallar que predominen «les famílies força joves, treballadores i amb una posició econòmica no molt alta, perruquers, taxistes, repartidors de furgonetes...». Un perfil de persones que, segons apunta, no s'haurien plantejat marxar del seu país si no haguessin estat perseguides.

Fins que el Ministeri els adjudica un pis, la Creu Roja allotja els peticionaris d'asil en tres hostals a Girona, Sarrià de Ter i la Jonquera, amb els quals té convenis per disposar d'una trentena de places. Anna Serra va reconèixer que són insuficients i que, en funció del seu pressupost, l'entitat també cobreix algunes places.

Encara que la fase de primera acollida de persones refugiades està pensada perquè s'allargui quinze dies o tres setmanes, ara mateix, la mitjana a l'Estat per assignar-los un allotjament és de quatre mesos. De fet, aquesta setmana ha marxat de Girona una família que hi ha estat mig any, a la qual els han donat una plaça a Còrdova.

Aquesta lentitud obliga a escolaritzar els infants –que fonamentament es troben en edat de cursar primària, tot i que a la Jonquera també s'ha matriculat algun adolescent–, un tràmit en què la Creu Roja ressalta les facilitats que els han donat tant els ajuntaments com els centres educatius. D'altra banda, Serra va explicar que la perllongació de la seva estada fa que es posin en contacte amb la comunitat gironina de testimonis de Jehovà, per tal que els donin un cop de mà.