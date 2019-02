Ple absolut dels pisos per a persones refugiades

Hondures i Veneçuela són les dues nacionalitats majoritàries, després de Rússia, de les persones que van arribar l'any passat a Girona i van demanar asil. A diferència del 2017, quan la majoria de migrants en aquesta situació van entrar al país per la Jonquera, el 2018 ho van fer per la costa, a través de l'estret de Gibraltar; «bàsicament, subsaharians que intenten arribar a altres països d'Europa i creuar la frontera de França amb autobús», va aclarir la responsable d'Immigració i Refugiats de la Creu Roja, Anna Serra. Ara bé, també hi ha qui arriba a Girona després d'haver-se amagat en un camió a Itàlia, sense tenir clar quin era el seu destí.

Un altre canvi significatiu respecte el 2017 és que les devolucions d'altres països han baixat.

Al llarg del 2018 i fins al 31 de gener del 2019, el programa d'atenció a immigrants de la Creu Roja ha atès 268 demandants d'asil, 80 dels quals s'han allotjat en algun dels vuit pisos que gestiona l'entitat a Girona i a Salt; aquests ofereixen 37 places, que estan plenes i es corresponen a la segona fase del programa. En la part inicial, l'entitat ha atès 140 persones que han viscut en hostals, 64 dels quals són de nacionalitat russa, 21 hondurenya, 14 veneçolana i 7 colombiana. Aquesta primera fase dona cobertura a gent que acaba d'arribar «sense cap xarxa familiar ni social, i sense cap recurs de manutenció» –va expliar Serra. En la tercera i última fase, aquestes persones ja viuen pel seu compte, però amb un seguiment i un suport econòmic.