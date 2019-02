La processionària provoca menys desforestació que en els darrers anys

Mapa d´Alerta Forestal que indica els punts on hi ha processionària.

Mapa d´Alerta Forestal que indica els punts on hi ha processionària. ddg

L'augment de temperatures que comporta el canvi climàtic pot tenir una influència molt important en els nivells de desforestació que provoquen les erugues de processionària a les pinedes catalanes, sobretot a la zona central i pel que fa a Girona, al Ripollès i a la Cerdanya. L'investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i responsable de la iniciativa de ciència ciutadana Alerta Forestal que aquesta setmana ha estrenat l'aplicació per a dispositius mòbils, Jordi Vayreda, explica que «la sorpresa després de tres anys d'afectacions molt altes fins al punt que molts pins van perdre totes les seves fulles menjades per les erugues, és que enguany les capçades dels arbres es mantenen bastant verdes». Una de les possibles raons és haver tingut una tardor plujosa i no tan càlida fent que el cicle de les erugues i els seus efectes no s'avancessin tant com en els darrers anys.

Vayreda explica que des del novembre fins al mes de febrer, Alerta Forestal ha recollit un centenar d'avisos procedents d'arreu de Catalunya per la presència de processionària que durant la fase en què l'eruga es desenvolupa i creix, s'alimenta sobretot de les fulles dels pins de pinassa i de pi roig. Vayreda subratlla que en aquests moments l'eruga està en la seva última fase, etapa en la qual té uns pèls que resulten molt urticants per a la gent. «Cap a aquesta època i fins als volts de Setmana Santa, les erugues baixen 'en processó' cap al sòl, d'aquí ve el nom de l'insecte i també per coincidir amb les dates de la festivitat religiosa, per enterrar-se i sortir en forma de papallona nocturna a mitjans d'estiu», argumenta Vayreda. Tot seguit, la papallona pon ous en la part última de les fulles dels pins i a principis d'agost surten les erugues que van alimentant-se i creixent fins al febrer. «En els anys 2015, 2016 i 2017 va haver-hi processons d'erugues els mesos de novembre i desembre. De moment, el més important és que no s'avanci el cicle perquè sinó, les erugues tenen més temps per menjar més fulles i provocar el desgast dels arbres que poden acabar morint o bé debilitant-se i ser atacats per una altra plaga», destaca l'expert, que no descarta que si ara fa bonança, l'afectació pugui augmentar com va succeir en els anys anteriors.



Projecte Alerta Forestal

L'objectiu del projecte de ciència ciutadana Alerta Forestal és analitzar l'estat de salut actual dels boscos catalans a partir d'avisos sobre el terreny de diverses temàtiques, com ara per plagues de processionària o eruga del boix, o per sequeres, ventades i nevades.