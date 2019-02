SOS Costa Brava: «Si no s'atura Sa Guarda, serà un fracàs»

Els ecologistes consideren que la Generalitat «comença a rectificar» la seva política urbanística. SOS Costa Brava va celebrar ahir l'ampliació de la moratòria, però reclama que s'aturi la urbanització de Sa Guarda de Cadaqués, perquè sinó «serà un fracàs». El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va admetre que veu «molt difícil», a nivell jurídic, que, a aquestes alçades, la Generalitat pugui instar l'Ajuntament a aturar les obres d'urbanització, ja que la llicència està atorgada des del passat mes d'abril. A partir d'aquí, caldrà veure què acaba determinant el Pla Director Urbanístic (PDU).

L'advocat de la plataforma, Eduard de Ribot, va indicar que estan satisfets amb la mesura que amplia més enllà de la primera franja de costa i que aquesta era una de les principals reivindicacions de l'entitat. «L'estiu passat ja vam dir que la Costa Brava era com el Titanic i que calia actuar d'immediat», va afirmar. SOS Costa Brava calcula que hi ha 247 sectors de sòls urbanitzables deslligats de nuclis que podrien desenvolupar-se i celebra que, ara se n'hagin inclòs 80. «És una bona notícia», va dir. Pel que fa a Cadaqués, l'advocat de la plataforma va assegurar que no permetran que es facin les obres i que la Generalitat i l'Ajuntament tenen les eines per aturar-ho.