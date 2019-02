El tribunal del 17A decidirà si també jutja els tres detinguts per assassinat

L'Audiència Nacional ha rebutjat entrar en el fons dels recursos perquè els tres presumptes terroristes detinguts pels atemptats del 17 i el 18 d'agost del 2017 siguin processats com a coautors dels 16 assassinats, perquè això ho ha de decidir el tribunal que els jutgi.

La secció segona del Penal de l'Audiència Nacional ha adoptat aquesta decisió en dos actes, en considerar que, quan el jutge instructor ha rebutjat els recursos de reforma contra el processament, aquesta decisió «no és susceptible de recurs d'apel·lació» davant la sala. D'aquesta manera, expliquen els magistrats, només és possible sol·licitar una ampliació del processament quan la causa arribi al tribunal al que correspongui jutjar els fets.

En relació amb aquesta causa, el jutge Fernando Andreu va processar Driss Oukabir i Mohammad Houli Chemlal per delictes d'integració en organització terrorista, dipòsit d'explosius, i temptativa d'estralls com membres de la cèl·lula gihadista de Ripoll que va perpetrar els atemptats, mentre que al tercer, Said Ben Iazza, ho va fer com a col·laborador.



La petició de les acusacions

Les acusacions, entre les quals es troben l'Associació 11M Afectats del Terrorisme (AVT) o el sindicat dels Mossos d'Esquadra Uspac, consideren que els tres també haurien d'haver estat processats per delictes d'assassinat consumat i en grau de temptativa en relació amb les setze víctimes mortals i els 140 ferits en els atemptats.

Ara, la sala recorda que «davant un pronunciament exprés que denega el processament» com és l'acte en el qual el jutge Fernando Andreu va desestimar els recursos de reforma, l'article 384 de la Llei d'Enjudiciament Criminal estableix que no es podrà «utilitzar cap altre recurs, però podrà reproduir-se davant l'Audiència corresponent la petició de processament formulada per la part».