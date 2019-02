La UdG coordina un projecte europeu per millorar la gestió energètica de zones aïllades

El grup de recerca eXiT de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona (UdG) coordina un projecte per millorar la gestió de les zones aïllades d'Europa. El projecte E-land, finançat amb fons europeus, té com a objectiu transformar la producció, emmagatzematge i consum d'energia en zones aïllades (també conegudes com a illes energètiques) de Noruega, Romania i Espanya. Concretament, a una zona portuària noruega, un campus universitari romanès i un polígon tecnològic espanyol.

La Universitat de Girona i el centre d'innovació Smart Innovation Norway coordinen un consorci format per dotze socis de Noruega, Finlàndia, Alemanya, Romania, Suïssa, Espanya i Grècia. El projecte, liderat per l'investigador Joan Colomer, innovarà en termes de tecnologia, comunitat i negoci per minimitzar la producció de diòxid de carboni (CO2) a les illes energètiques a partir de múltiples fonts d'energia (solar, eòlica, gas, hidrogen...).

L'equip científic pretén que la seva recerca resulti en un conjunt d'eines tecnològiques fruit d'extreure informació útil i comprensible del gran volum de dades ja disponibles (mineria de dades).

A més, volen assolir l'objectiu amb la participació de la comunitat de persones que viuen o treballen en aquestes zones i que es generin nous models de negoci que s'adaptin a cada realitat local. Així, els ciutadans formaran part de la solució, ja que la seva implicació facilitarà l'acceptació de les noves tecnologies i els canvis de comportament necessaris per garantir la seva eficiència