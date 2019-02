Arrenquen pancartes i estelades dels ajuntaments de St. Gregori, Sarrià i St. Julià

Uns individus encaputxats van arrencar ahir pancartes i banderes dels ajuntaments de Sarrià de Ter, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis. Els Mossos van identificar durant la matinada de dimecres a dijous a Sant Gregori vuit persones que anaven en tres vehicles i a qui se'ls va localitzar material sostret, entre els quals hi havia pancartes i estelades. En relació amb els fets, a Blanes va tornar a aparèixer una pancarta referent als polítics empresonats tacada.

La retirada dels cartells i banderes es va realitzar en els balcons dels tres ajuntaments gironins, i els consistoris implicats van presentar la denúncia respectiva durant el dia d'ahir. En el cas de Sant Julià, es va arrencar l'estelada de tal manera que el pal va quedar malmès. A Sarrià també haurien arrencat una pancarta del centre cívic, segons l'ACN. Els identificats podrien acabar imputats presumptament per delictes de danys i furts. A Blanes, la pancarta de «Llibertat presos polítics», penjada a la façana principal de l'ajuntament, ahir va tornar a aparèixer tacada. Com va passar diverses vegades l'any passat, un o varis desconeguts van actuar durant la matinada per ratllar les paraules «presos polítics». El consistori ja ha encarregat una nova pancarta.