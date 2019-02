Arrimadas visita aquest dissabte Amer

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, visitarà aquest dissabte amb el seu grup al Parlament la localitat gironina d'Amer, el poble natal de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El partit ha informat que Arrimadas i el grup parlamentari faran una visita al municipi i que atendran els mitjans a les 12.00 hores a la plaça de la Vila.

Inicialment, els CDR havien convocat una botifarrada per protestar per aquesta visita, però finalment s'ha anul·lat. Així mateix, l'Assemblea Nacional Catalana demana que s'ignori els diputats de Ciutadans i ha fet una crida a què els veïns d'Amer se sumin a la manifestació que aquest mateix dissabte es farà a Barcelona. Des de la població selvatana sortiran diversos autobusos a les 14 h en direcció a aquesta acció del sobiranisme en motiu de l'inici del judici contra els líders independentistes.

Ciutadans va visitar el 26 de gener Torroella de Montgrí, població de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, en presó provisional per ordre del Tribunal Suprem per la seva implicació en el procés sobiranista i el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Aquell dia, la comitiva de Cs, encapaçalada per Carlos Carrizosa, es va trobar un grup de manifestants que intentava impedir que la formaci avancés per un carrer. Un membre de Cs va resultar ferit després del llançament d'una llauna.