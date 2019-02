Els bombers professionals i els voluntaris uneixen forces i aniran junts a una manifestació

Els bombers professionals i els voluntaris de la Generalitat aniran junts en una manifestació. Els dos col·lectius han decidit unir forces per visibilitzar la situació que van denunciant de fa mesos, que es basa sobretot en falta de personal i de mitjans. Aquesta gran mobilització està prevista per al dimecres vinent -20 de febrer- a la ciutat de Lleida. La marxa començarà al parc de Bombers de la ciutat i a partir d'aquí recorrerà els carrers de la capital del Segrià.

El delegat d'UGT Bombers i cap de Guàrdia de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Marquès, destaca que és una bona notícia que ambdós col·lectius vagin tots a una perquè tots pateixen «la deixadesa dels últims anys» per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Marquès recorda que a la zona de Lleida, per exemple, els Bombers Voluntaris tenen un pes molt més elevat que a la Regió d'Emergències de Girona.

El col·lectiu de voluntaris i professionals reclamen de fa temps que hi hagi un replantejament del model. Marquès assenyala que «la distribució de parcs de fa 40 anys, els serveis, els riscos i les infraestructures són diferents i no hi ha hagut cap replantejament». També denuncia, com s'ha apuntat des del col·lectiu de voluntaris, que aquests darrers s'utilitzen quan no hi ha professionals. Això ha suposat, recorden, que els voluntaris hagin deixat donar suport a emergències com, per exemple, quan s'activa el Ventcat.

Els efectius professionals de la Generalitat, per la seva banda, fa més de dos mesos que no realitzen hores extres per mostrar la falta de personal. Aquesta mesura ha tingut un alt seguiment a la Regió de Girona i ha comportat el tancament de parcs. Ahir, per exemple, va haver de fer-ho el de Torroella de Montgrí, segons UGT. Aquesta mesura de protesta també ha deixat parcs sota mínims. A Girona, el mínim establert és de sis persones, i quan no fan hores extres es troben amb només cinc persones.

Aquestes mesures de pressió dels diversos col·lectius han acabat amb una proposta del departament d'Interior al cim de la taula i que, com diu el delegat d'UGT, passa per tenir en quatre anys mil bombers.

Tot i que pugui semblar una xifra alta, Marquès destaca que és un nombre d'efectius de «mínims», ja que està previst que «entre tres o quatre anys hi hagi 600 persones que es jubilin». «I hauríem de ser 2.700 bombers, quan som 1.700», afegeix. A banda de més efectius, la proposta d'Interior passa també per nous vehicles i equipaments, entre altres. Uns canvis que s'haurien de veure en dos anys.

Aquesta proposta, però, per ara no està validada pels sindicats, sinó que serà en assemblees territorials que els bombers decidiran si volen aprovar-la. Marquès diu que la Direcció General els demana el compromís i que després ho entregaran a Interior per tal de tramitar el finançament.