La Diputació destina 600.000 euros als pobles afectats pels aiguats del 2018

La Diputació de Girona obrirà una línia d'ajuts de 600.000 euros per als municipis que van patir danys causats per fenòmens meteorològics «excepcionals» el segon semestre del 2018. Això inclou els desperfectes dels aiguats en diferents comarques gironines, com el Ripollès i l'Alt Empordà, que hi van haver a finals de l'any passat.

L'obertura de la línia d'ajuts es va aprovar per unanimitat a la comissió informativa de la Diputació dimarts. L'objectiu de la convocatòria és la de subvencionar les actuacions fetes per consistoris i entitats municipals descentralitzades entre l'1 de juliol del 2018 i el 29 de març.

Les bases dels ajuts es portaran al ple del 19 de febrer i està previst que s'ampliï la dotació més endavant. Cal recordar que quan es van aprovar els pressupostos de la Diputació per aquest any ja es va anunciar una partida inicial de 250.000 euros per pal·liar les conseqüències dels aiguats.