Josep Pàmies denuncia que la Generalitat vol «censurar» un acte a Blanes dissabte

L'agricultor lleidatà Josep Pàmies ha denunciat que la Generalitat vol «censurar» un acte que s'ha de celebrar dissabte a Blanes per parlar del clorit de sodi o MMS (Miracle Mineral Solution). Un compost controvertit que ha generat l'alerta del Col·legi de Metges, des d'on s'ha advertit dels riscos per a la salut de tractar l'autisme amb aquest producte.

Segons Pàmies, els responsables del local on ha de tenir lloc l'acte han rebut un escrit del cap del Servei de Control Farmacèutic de la Generalitat amb «amenaces de multes milionàries». Pàmies ha considerat un «abús il·legal de poder» aquest escrit i ha anunciat que tirarà endavant la conferència, que porta per títol «Plantes remeieres. Què és l'MMS? Llibertat d'expressió», al local de l'Esbarjo.

El defensor de l'MMS afirma que no ha dit mai que fos un medicament, «encara que pugui tenir propietats saludables i preventives». I puntualitza que aquest producte «no és il·legal», i que es fa servir, per exemple, per a la potabilització d'aigua de consum humà, «segons el Ministeri de Sanitat i la Comissió Europea».

L'octubre passat, la Direcció general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la Conselleria de Salut ja va sancionar Josep Pàmies amb 600.000 euros per promoure una conferència a Balaguer i difondre-la en directe per Facebook en la qual promocionava l'ús de diòxid de clor, declarat mèdicament il·legal i ho relacionava amb la cura de l'autisme.