Joves de la UdG es concentren davant la Generalitat de Girona contra el canvi climàtic

Una cinquantena d'estudiants, la majoria de la Universitat de Girona (UdG), s'han reunit aquest migdia a davant la seu de la Generalitat de la capital gironina per donar suport a la plataforma "Friday For Future Girona", que es va crear fa unes cinc setmanes amb la voluntat d'impulsar actes reivindicatius per demanar a les esferes polítiques que impulsin accions immediates per tenir cura del medi ambient que ja comença a veure les conseqüències del canvi climàtic, com ara l'aprovació de la Llei contra el canvi climàtic. Paral·lelament a les trobades que es fan cada divendres al migdia a davant la Generalitat, la plataforma ha creat el seu perfil a les xarxes socials per fer difusió de la iniciativa.

L'estudiant de Biologia i Ciències ambientals de la UdG, Lucas Barrero, és un dels impulsors del projecte que s'emmiralla en les reivindicacions contra el canvi climàtic que va començar a fer l'estudiant Greta Thunberg a Suècia ara farà uns mesos. El mateix assegura que "es reuneixen estudiants de tots els àmbits amb la voluntat de demanar als nostres governants que emprenguin alguna acció al respecte".